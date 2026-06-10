Ексголова МЗС України пояснив, чому Путін не буде вести переговори з Європою

Фрідріх Мерц, Володимир Зеленський, Кір Стармер та Еммануель Макрон під час зустрічі у Лондоні, 7 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін не буде вести переговори про припинення війни Росії проти України з Європою.

«Чому європейська ініціатива замінити собою США, на мою думку, як кажуть, шкурка вичинки не варта? Перше, у нас не Європейський Союз, а по суті Нормандія плюс. Німеччина, Франція, ще бритів підтягнули. Але ж ситуація змінилася. Ці дві країни, Німеччина і Франція, сьогодні здатні забезпечити загальноєвропейський консенсус довкола того, про що вони теоретично можуть домовитися з Росією? Сумніваюсь, при всій повазі», — заявив Кулеба в ефірі Radio NV.

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Він пояснив, що за час війни Росії проти України дуже підняли свою політичну і військову роль країни Північної Європи та Польщі.

«Тому Путін скаже: „Еммануелю, дорогий мій, і Фрідріху, ти зараз мені пообіцяв зняти санкції. Ну це ж рішення Європейського Союзу. А ти порішаєш, аби ці навіжені балтійці чи поляки, або норвежцы, шведи підтримали?“ Такої гарантії дати ніхто не може. Тому ми з вами маємо не загальноєвропейську ініціативу, а така собі Нормандія плюс. Щоб воно не виглядало так дискредитовано, як колись, підтягнули бритів. Усе зрозуміло, тут Франція, Німеччина відчайдушно борються за збереження статусу двох європейських країн, які вирішують за всю Європу. Тут усе зрозуміло, але для Путіна гарантій нема», — зазначив ексголова МЗС.

Кулеба додав, що для російського диктатора Європа в принципі є об'єктом, а не суб'єктом.

«Він їх зневажає лише трішки менше, ніж нас. Ти не ведеш перемовини з тим, кого не вважаєш… Ти 20 років розповідав, що вони — ніхто, а тепер сідаєш з ними за стіл переговорів? … Уся російська політика побудована на картинці двох наддержав (США і Росії), які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, який ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником», — сказав ексголова МЗС.

П’ять умов для стійкого миру, узгоджені лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та України та реакція Росії — головне

У неділю, 7 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі E3 — Україна.

За підсумками зустрічі було ухвалено спільну заяву. У документі сказано, що «Європа, як незмінний союзник України, має відігравати важливу роль у будь-якому врегулюванні». Також у документі окреслюються п’ять умов, які, на думку лідерів, мають бути створені для досягнення «справедливого і міцного миру».

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Це:

негайне і повне припинення вогню;

нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів;

після набуття чинності перемир’ям Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки на основі зобов’язань, взятих у Берліні у грудні 2025 року і в Парижі у січні 2026 року — це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні;

російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить війну і не компенсує Україні збитки;

у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки: елементи переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди відповідно країн-членів ЄС і НАТО.

Лідери також підтримали пропозицію України щодо прямих перемовин з Росією — за активної участі США та Європи.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи європейські посередницькі зусилля, заявив, що починати їх з озвучування умов є «нелогічним», «неправильним» і «безумовно, неприйнятним».

Він також сказав, що країни Європи нібито «далекі від готовності», щоб бути посередниками у врегулюванні війни Росії проти України.