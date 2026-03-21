Іран вдарив по місту Дімона, де розташований головний ядерний об'єкт Ізраїлю, є постраждалі — відео

В місті Дімона пролунали вибухи, 21 березня 2026 року (Фото: Скриншот відео)

Іранська ракета влучила в місто Дімона на півдні Ізраїлю, де знаходиться головний ядерний об'єкт країни, що є важливою частиною її оборонної інфраструктури. Про це повідомляє Clash Report.

Зазначається, що Дімона відома як місце розташування ізраїльського ядерного центру, де виробляється плутоній для секретної ядерної програми країни.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що направила пошуково-рятувальні підрозділи на місце падіння ракети в Дімоні.

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За даними медиків, серед постраждалих — понад 20 людей, серед яких 10-річна дитина та 40-річна жінка, стан яких оцінюється як середньої тяжкості.

20 березня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Уламки однієї з ракет впали в Єрусалимі, приблизно за 400 метрів від Стіни плачу та комплексу мечеті аль-Акса на Храмовій горі.

За даними ЦАХАЛу, невелику кількість запущених ракет або перехопили, або ж вони впали на відкритій місцевості.

18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.

Того самого дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City у Катарі - головному енергетичному хабу цієї країни та найбільшому в світі центру зрідження природного газу.

Інфографіка: NV

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно, коли завдав удару по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс.