Євродепутатку, яка під час виступу у Москві погрожувала «переламати ноги» Зеленському, хочуть відправити на психіатричне обстеження

Депутатку Європарламенту від Румунії та лідерку ультраправої партії S.O.S. Діану Йованович-Шошоаке викликали до Генеральної прокуратури, щоб отримати від неї дозвіл відправити її на психіатричне обстеження.

Про це повідомляє Digi24.

Ще в лютому 2025 року Інститут дослідження злочинів комунізму та пам’яті румунської еміграції подав заяву до прокуратури щодо неї за прославляння комуністичного диктатора Ніколає Чаушеску — під час виступу в Європарламенті вона порадила колегам будувати зовнішню політику за «неймовірним» Чауше.

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У вересні 2025 року румунська прокуратура звернулася до Європейського парламенту з проханням зняти імунітет із Шошоаке, яку на той час уже підозрювали у скоєнні 11 злочинів.

Серед них незаконне позбавлення волі, публічне прославляння людей, засуджених за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, а також пропаганда фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей, заперечення Голокосту, поширення антисемітизму та образа представників влади.

Саме в рамках легіонерських звинувачень Шошоаке прокурори хочуть, щоб Шошоаке пройшла психіатричну експертизу. Однак для початку процедури потрібна її згода, тому її й викликали до Генпрокуратури.

Євродепутатка розкритикувала прагнення правоохоронців провести їй експертизу, назвавши це «радянщиною» і «каральною психіатрією».

«Мене направляють на психіатричну експертизу — цей Генпрокуратурний орган, сповнений зрадників, неосвічених і некомпетентних людей, які отримують політичні накази, повинен не проводити експертизи, а сам піти на психіатричне лікування. Якщо вже вони хочуть радянщину — нехай отримають. Ідіть самі в психіатрію, перш ніж вимагати цього від інших», — заявила Шошоаке.

19 жовтня Шошоаке, виступаючи в Москві на зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації Друзі Росії, пригрозила президенту України Володимиру Зеленському.

«Якщо він (Володимир Зеленський — ред.) наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виступати з промовою в моєму парламенті. Чому я кажу „мій парламент“? Тому що конституція Румунії говорить, що ми, парламентарії, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов’язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни і реагувати на ворогів мого народу», — заявила Шошоаке.

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Діана Шошоаке — що про неї відомо

У березі 2025 року СБУ заборонила Діані Шошоаке в'їзд в Україну на три роки. Раніше румунська політикиня заявляла, що написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому зокрема попросила «повернути» Румунії українські території. Вона також закликала відновити дипломатичні та економічні відносини між Румунією та Росією.

У березні 2023 року Шошоаке подавала законопроєкт, у якому пропонувала денонсувати договір про добросусідство та співробітництво Бухареста з Києвом і анексувати території, які вважає «історично» румунськими, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Ізмаїл), історичну область Мармарош та острів Зміїний.

Крім цього, Шошоаке підтримує війну Росії проти України і ставить під сумнів національний суверенітет і територіальну цілісність України.