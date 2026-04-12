Угорський прем'єр Віктор Орбан і російський диктатор Володимир Путін у Москві, 5 липня 2024 року (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Перед парламентськими виборами в Угорщині Москва задіяла всі ресурси з пропаганди та дезінформації, щоб посприяти перемозі партії Фідес прем'єра Віктора Орбана і розпалити ворожнечу між Угорщиною та Україною. The Insider описав деталі про діяльність російських пропагандистів у своїй статті.

NV публікує її переказ.

Фабрика фейків під контролем Сергія Кирієнка і Софії Захарової

Після вбивства власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який також контролював фабрику тролів, фабрику тролів розформували, а контроль над цим напрямком перейшов до заступника голови Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка і референтки Управління з розвитку інформаційних технологій Адміністрації президента РФ Софії Захарової, пише The Insider.

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Вони покладалися на приватних підрядників, головним з яких є Агентство соціального проєктування (АСП), яке контролює Ілля Гамбашидзе, і пов’язана з ним група компаній Структура.

Про роль Гамбашидзе стало відомо внаслідок розслідування ФБР втручання у вибори в США.

Журналісти називають два типових прийоми АСП.

Перший у західних ЗМІ називають Допельгангер (двійник). Він полягає в тому, що через мережу ботів поширюється фейк від імені поважного видання — розрахунок у цьому випадку на репости таких повідомлень без перевірки.

Другий прийом — оформлення потрібних наративів із використанням уже відомих популярних мемів і поширення їх у соцмережах, сподіваючись, що вони завірусяться або їх репостне якийсь популярний акаунт із великою аудиторією.

The Insider вивчив контент, який просувається в Угорщині за допомогою соцмереж Meta (Facebook, Instagram, Messenger і Threads), а також Twitter і TikTok, і з’ясував, що пропагандисти використовували обидва ці методи.

Меми пропагандистів у Facebook

У статті наголошується, що перед виборами в угорському сегменті соцмереж з’явилося безліч мемів, поширюваних за гроші нещодавно зареєстрованими акаунтами.

Як приклад журналісти називають зареєстрований 31 березня 2026 року акаунт на ім'я Сари Ковачевіц, який запустив понад 40 рекламних оголошень, спрямованих проти партії Тиса. Більша частина рекламних постів «Сари» не була заблокована Meta, деякі набрали сотні тисяч переглядів.

Скріншот The Insider Інфографіка:

За останній місяць такі акаунти регулярно розміщують схожі візуальні матеріали, намагаючись обійти блокування Meta, наприклад, приховуючи деякі слова.

Інфографіка: The Insider

У статті також йдеться про те, що політичну рекламу, яка просуває кандидатуру Орбана або спрямовану проти Мадяра і партії Тиса, з наративами з кремлівських методичок, оплачують державні угорські ЗМІ - Kossuth Rádió та Hirado.hu.

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The Insider нагадав про опубліковану в березні статтю Financial Times, яка описувала план АСП з дезінформації в Угорщині.



Зокрема, він передбачав наголошення на контрасті між нинішнім прем'єром, «сильним лідером із друзями в усьому світі», і його головним суперником Петером Мадяром, «маріонеткою Брюсселя без будь-якої зовнішньої підтримки».



Також згадувалося про плани інформаційних атак на Мадяра і партію Тиса, щоб представити цю партію як таку, що роздирається «некомпетентністю, внутрішніми розбіжностями і прихованими порядками денними».



Орбану в Кремлі запропонували будувати свою кампанію навколо дружби з Дональдом Трампом та ідеї про те, що президент США — головний шанс Угорщини забезпечити безпеку та економічну стабільність.



FT писало, що меми, графічні матеріали та відео для кампанії Орбана виробляли російські експерти, а поширювати контент мали угорські інфлюенсери.

Існування такого плану для угорських виборів підтверджували джерела газети Washington Post, нагадав The Insider.

Приклади рекламних постів, які запускають угорські державні ЗМІ. Meta оперативно видаляє такі реклами через заборону на політичні оголошення / Фото: The Insider

Мережа ботів Матрьошка в соцмережі X

Журналісти також зазначають, що проєкт Блокувальник ботів виявив типові для Допельганера пости, опубліковані мережею ботів Матрьошка від імені DW, Kyiv Independent, Euronews, United 24, французького державного агентства Viginum та українського Центру протидії дезінформації.

Основний наратив таких публікацій сфокусований на розпалюванні ворожнечі між Угорщиною та Україною.



Фейки, що розповсюджуються мережею Матрьошка / Інфографіка: The Insider

The Insider також звертає увагу на те, що в середині березня Матрьошка почала поширювати фейкові відео про замах на угорського прем'єра. У цей час Washington Post повідомило про пропозицію Служби зовнішньої розвідки РФ інсценувати замах на Орбана, щоб «фундаментально змінити парадигму виборчої кампанії».

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Російське видання Агентство писало про перший подібний ролик із логотипом Deutsche Welle, який з’явився в соцмережі X 17 березня. У ньому йшлося про те, що кілька українських біженців загинули в Угорщині «під час спроби підірвати саморобний вибуховий пристрій біля офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана».



В інших відео замах на Орбана пов’язували з українськими спецслужбами.



Такі ж наративи Кремль просував через TikTok, зазначає The Insider.

Кампанія в TikTok



За даними журналістів, інформаційна кампанія в TikTok, присвячена виборам в Угорщині, почалася приблизно в січні. До кінця березня TikTok встановив і заблокував чотири мережі, які намагалися впливати на вибори в Угорщині на користь Орбана, і ще дві антиорбанівські.



Проєкт з відстеження дезінформації NewsGuard підрахував, що відео, опубліковані мережами, які діяли на підтримку Орбана, набрали щонайменше 10 млн переглядів. Частину цих відео згенерував штучний інтелект, але вони подавалися як справжні.

Багато фейкових роликів були пов’язані з Україною — наприклад, виборців попереджали про те, що угорських чоловіків можуть призвати воювати за Україну, якщо вибори виграє Мадяр.

Інфографіка: Скріншот NewsGuard

TikTok вказував, що п’ять із шести мереж неавтентичних акаунтів координувалися безпосередньо з Угорщини. На думку журналістів, це можна пояснити публікаціями, що з’явилися раніше, про надіслану з Росії в Угорщину команду піар-фахівців.

Участь у кампанії ГРУ та Storm-1516

The Insider також згадує кампанію проти антирадянського пастора Габора Іваньї, який у 1990-х хрестив дітей Орбана, але не вірить у поєднання християнства і націоналізму, які той пропагує.

Орбан стверджує, що «захищає традиційні християнські цінності», проте у 2022 році угорські силовики влаштували рейд у громаді пастора, який критикував його, і на нього порушили справу про насильство щодо держслужбовців, які проводили цей рейд. Суд у справі має відбутися у травні 2026 року.

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При цьому наприкінці лютого у Twitter і Facebook почали з’являтися відео з фейковими репортажами, що звинувачують Іваньї в педофілії. Ці відео посилалися на неіснуюче медіа Oknyomozo Riport (Розслідувальний репортаж).

Інфографіка: The Insider

Сайт oknyomozoriport[.]hu був зареєстрований за три дні до появи відео в соцмережах. Повідомлення, що звинувачує пастора, поширював у Facebook однойменний, щойно створений акаунт. Аудиторія в підсумку склала понад 120 тисяч осіб (переважно у віковій групі старше 65 років).

Проєкт Проверено.Медиа звернув увагу на те, що дезінформацію про Іваньї поширювали на інших аналогічних, спеціально створених для розповсюдження фейків сайтах hirekhub24.hu і napihirek24.hu, які розміщено на одній і тій самій IP-адресі угорського хостинг-провайдера DotRoll та використовують одні й ті самі DNS-сервери.



Проєкт Gnida Project виявив й інші «репортажі» неіснуючих медіа, що поширюються в угорському сегменті X та Facebook.



Одне з таких неіснуючих видань — Times of Ukraine — публікувало фейки про те, що Петер Мадяр був причетний до крадіжки 40 мільйонів євро, що призначались як фінансова допомога Україні від ЄС.

The Insider зазначає, що створення неіснуючих ЗМІ та публікація в них фейкових репортажів характерні для російської пропагандистської мережі, відомої як Storm-1516.

Видання також пише, що фактчекінгове агентство Lakmusz звернуло увагу на те, що статті, які дискредитують критиків Орбана, найімовірніше, перекладені за допомогою ШІ.

Щоб відео подивилося більше людей, у соцмережі X мережа використовує реплаї з посиланням на відео або матеріали на фейковому сайті та коментарі.

The Insider нагадує, що кампанія Storm-1516 (так її назвали в Microsoft) активна з 2023 року, а її початковою метою, найімовірніше, була дискредитація уряду України.

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Однак пізніше її ресурси стали застосовувати для поширення дезінформації під час виборчих кампаній у Німеччині, США та Франції.

За даними французької урядової організації Viginum, одними з важливих дійових осіб у ній є Джон Дуган — американський поліцейський, який втік до Росії у 2016 році, — та Міра Терада — голова Фонду боротьби з репресіями. Видання Washington Post писало, що гроші Дугану передавав офіцер ГРУ Юрій Хорошенький (він же Хорошевський).

Insider пише, що Хорошевський був співробітником в/ч 29155, яка прославилася отруєнням у Солсбері та організацією диверсій у Європі.

Також журналісти зазначають, що в Угорщині ГРУ РФ мала і має можливість діяти через своїх офіцерів під дипломатичним прикриттям, зокрема через військового аташе Олега Смірнова.

За даними видання Direkt36, знайомство зі Смірновим допомогло Георгу Шпеттле — одному з головних пропагандистів Орбана — потрапити в Москву на конференцію, організовану Міністерством оборони Росії. Шпеттле писав Смірнову, що публікуватиме матеріали звідти в угорських газетах і на телеканалах, і зробив це. Одночасно російські ЗМІ, зокрема, РІА Новости та газета Правда стали називати його «міжнародно відомим політологом з Угорщини», при цьому відомим у самій Угорщині він не був.

Direkt36 також пише, що 6 березня 2024 року полковник Олег Смірнов розіслав кільком адресатам два пропагандистські матеріали англійською — Роль західних країн в українському конфлікті та Ситуація довкола України, і з ними згодом майже повністю збіглися заяви Шпеттле в соцмережах.

У вересні 2025 року Шпеттле їздив до Бєлгорода, де знімав зсередини бункери, обладнані російськими військовими. За даними The Insider, йому провів екскурсію колишній заступник муфтія Чечні, бойовик із підрозділу Апті Алаутдінова Магомед Хійтанаєв.

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Відео з ним Шпеттле викладав у своїх акаунтах у TikTok і YouTube.

Також він їздив до окупованого Маріуполя з Вітторіо Ранджелоні - кореспондентом ИА Африканская инициатива, пов’язаним із проєктами Євгена Пригожина і ГРУ. Після цього Шпеттле опублікував «зворушливий репортаж з Донбасу» і статтю про «напади українських нацистів на мирних жителів».

Перед виборами в Угорщині Шпеттле почав публікувати матеріали з темами, ідентичними державним медіа та методичкам АСП, описаним Financial Times.

У 2024 році Смірнова на посаді аоенного аташе в посольстві Росії в Будапешті змінив полковник ГРУ Олексій Заруднєв.

За даними The Insider, Заруднєв регулярно телефонує ще одному провіднику кремлівських наративів Тіграну Гаріб'яну, який із 2022 року є радником-посланником у посольстві Росії в Угорщині. Видання Washington Post писало, що Гаріб'ян регулярно проводить зустрічі з проурядовими угорськими журналістами і дає їм «темники».