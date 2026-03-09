Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чинних і колишніх американських посадовців.



За даними співрозмовників NYT, рішення стосується насамперед посольства США в Ер-Ріяді. Видання пов’язує цей крок із погіршенням безпекової ситуації після ескалації війни між США/Ізраїлем та Іраном, а також із попередніми атаками на американські об'єкти в регіоні. Reuters раніше повідомляв, що 3 березня посольство США в Ер-Ріяді зазнало удару безпілотників, після чого американська сторона поширювала безпекові інструкції для громадян у Саудівській Аравії.

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Як пише NYT, це перший випадок, коли Держдеп санкціонував «обов’язковий від'їзд» персоналу з початку ударів по Ірану 28 лютого. Окремо американські установи в королівстві вже інформували про призупинення рутинних консульських послуг і закликали громадян США стежити за офіційними повідомленнями.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

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Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.