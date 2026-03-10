Комісія ООН визнала депортацію РФ українських дітей злочином проти людяності

Міжнародна комісія ООН визнала депортацію, нелегальне переміщення Росією та насильницьке зникнення дітей з окупованих територій України злочином проти людяності, а затримку у їхній репатріації — воєнним злочином.

Про це йдеться у звіті комісії, що детально описує результати розслідування за минулий рік.

Комісія дійшла висновку, що російська влада скоїла злочини проти людяності, зокрема депортацію, насильницьке переміщення та насильницьке зникнення дітей.

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«Комісія також підтверджує свій попередній висновок, що російська влада незаконно депортувала та переміщувала дітей, що є воєнним злочином, і невиправдано затримувала їхню репатріацію, що також є воєнним злочином», — йдеться в документі.

Згідно зі звітом, дії Росії порушували міжнародне гуманітарне право та міжнародне право в сфері прав людини, не відповідаючи найкращим інтересам дітей.

Зазначається, що російська влада навмисно приховує інформацію про місце перебування дітей, розміщує їх у дитячих будинках, прийомних сім'ях або навіть їх віддають на усиновлення російським родинам попри те, що деякі з дітей мають рідних в Україні. Це, на думку комісії, є ще одним злочином проти людяності — насильницьким зникненням дітей.

Процес репатріації затягується на роки, попри зусилля України та посередників. Комісія додає, що російська влада, замість створення ефективної системи повернення дітей на батьківщину, зосередилася на їх розподілі в сім'ї або інституціях на території Росії. Також відомо, що депортованим українським дітям надається російське громадянство та їх розміщують на порталах для усиновлення.

Росія відкидає звинувачення в депортації, заявляючи, що «евакуювала» дітей від бойових дій. ООН вказує, що евакуація під час війни є допустимою, але вона повинна бути тимчасовою, і діти повинні повернутись на батьківщину якомога швидше.

У звіті йдеться, що ці дії є частиною скоординованої політики Росії, і відповідальність за них несуть російські чиновники, зокрема й очільник Кремля Володимир Путін.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав звіт слідчої комісії ООН та зазначив, що міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію.

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«Міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію, щоб змусити агресора припинити жорстоке поводження з військовополоненими та цивільними затриманими, забезпечити їхнє звільнення та повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Разом ми повинні активізувати зусилля для притягнення всіх винних до відповідальності та покласти край відчуттю безкарності Росії», — сказав міністр.

Інфографіка: NV

26 лютого уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов повідомив, що наразі в Україні понад 90 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році станом на 16 лютого 2026 року до України повернулися 2000 дітей, які були депортовані до РФ або перебували на тимчасово окупованих територіях.