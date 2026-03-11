Комісія ООН визнала, що незаконне переміщення українських дітей Росією є воєнним злочином

В ООН заявили, що депортація українських дітей Росією є незаконною (Фото: REUTERS/Ivan Alvarado)

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні назвала депортації та перевезення українських дітей, які вчиняє РФ, злочинами проти людяності та воєнними злочинами.

Про це йдеться у звіті комісії ООН.

Експерти проаналізували випадки депортації 1205 українських дітей з п’яти областей. Під час дослідження вони дійшли висновку, що такі дії з боку РФ є злочинами.

Реклама

ООН додає, що російська влада систематично не говорила батькам або законним опікунам про місцезнаходження їхніх дітей і примусово їх утримувала. Росія не створила систему, що сприяє поверненню дітей, а окупаційна влада прагнула влаштувати їх на довгострокове проживання в сім'ях або спецустановах у РФ.

У звіті ООН йдеться, що 80% таких дітей ще не повернулися на підконтрольну Україні територію. При цьому ті, хто хоче повернутися, стикається з ризиками безпеки з боку РФ.

Відповідно в опублікованому звіті ООН виокремлюється ще один воєнний злочин РФ — невиправдана затримка в репатріації депортованих цивільних осіб.

Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення звіту ООН.

26 лютого уповноважений із питань зниклих безвісти Артур Добросердов повідомив, що наразі в Україні більше ніж 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році станом на 16 лютого 2026 року в Україну повернулися 2000 дітей, які були депортовані до РФ або перебували на тимчасово окупованих територіях.