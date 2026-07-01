Пастка для Путіна. Newsweek описав п’ять можливих сценаріїв розвитку подій у Криму

Крим може стати пасткою для російського диктатора Володимира Путіна (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Аналітики описують Крим, як потенційну пастку для російського диктатора Володимира Путіна. Окупований півострів має надто велике символічне значення, щоб від нього відмовитися, надто вразливий, щоб використовувати його так, як раніше, і надто дорогий, щоб нормалізувати ситуацію.

Про це у середу, 1 липня, пише Newsweek.

Видання описало, як з «коштовної перлини в імперській короні Путіна» Крим перетворився на болючу проблему та розповіло п’ять можливих сценаріїв розвитку подій на півострові найближчим часом.

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1. Путін зміцнює оборону Криму і змушує росіян за це платити

Путін заявив, що Росія збільшить імпорт пального, прискорить ремонт на нафтопереробних об'єктах і наростить постачання до Криму суходолом і морем.

Це найбільш імовірний найближчий сценарій, оскільки він відповідає його стилю управління: поглинання витрат, централізація контролю та заперечення впливу війни на політичну ситуацію.

Проблема полягає в тому, що укріплення не відновлюють нормальне життя. Фортецю можна захищати, але водночас вона може перетворюватися на простір, яким важко керувати.

Для Путіна це робить Крим не стільки «коштовною перлиною», скільки регулярним рахунком до оплати.

В цьому сценарії він перетворюється на захищену залежну територію, радше фінансовий тягар для Кремля та російських платників податків, ніж на вигідний здобуток, підсумовує Newsweek.

2. Україна робить Крим «островом», без наземної операції

На початку червня Міністерство оборони України заявило, що траса Р-280, яка з'єднує Ростов-на-Дону з окупованим Кримом, перебуває під українським вогневим контролем.

У відомстві назвали цю дорогу головним сухопутним коридором для постачання пального, боєприпасів і техніки до південного угруповання російських військ.

Такий сценарій не потребує штурму півострова. Він передбачає, що Україна продовжує перетворювати Крим на ненадійний логістичний вузол, фактично ізолюючи його.

Удари по російській логістиці, складах, штабах, системах ППО та інших об'єктах у тилу виглядають як системна кампанія.

Останні атаки вже уразили паливні об'єкти, енергетичну інфраструктуру та транспортні зв’язки в Криму.

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Парадокс полягає в тому, що Крим формально залишається під контролем Росії, але дедалі менше може використовуватися нею як стабільний логістичний центр.Для воєнної стратегії Путіна це стало б серйозним викликом на південному напрямку навіть без масштабного прориву України.

Знищення логістики РФ "Острів" Крим / Інфографіка: NV

Водночас для політичного керівництва це створює додатковий тиск: диктатору, який будує легітимність на контролі територій, доводиться пояснювати, чому його ключовий «трофей» потребує кризового управління з Москви.

3. Москва ескалує на інших напрямках, щоб довести, що Крим недосяжний

Путін заявив російському державному телебаченню, що українські удари мають на меті розколоти російське суспільство і змусити Москву до переговорів на умовах Києва.

У цьому сценарії Росія відповідає на тиск на Крим розширенням ударів по Україні, а не зміною своєї політики щодо півострова.

Тиск на Крим може не зробити Путіна поступливішим. Навпаки, він може ще більше прагнути довести, що жоден тиск не здатен диктувати Росії її поведінку.Військовий ефект ударів по українських містах не вирішує проблем Криму з пальним і логістикою.

Втім, політичний ефект інший — він дозволяє Путіну демонструвати себе як сторону, що невідворотно завдає болю.

4. Крим як «отруйна пігулка» в будь-якій угоді

Сценарій передбачає дипломатичну заморозку: Крим залишається під контролем Росії, але без міжнародного визнання.

ООН і НАТО не визнають анексію 2014 року, а Україна наголошує на тому, що збирається повернути окупований півострів, зокрема через політичний і військовий тиск.

Для Путіна Крим одночасно є символом, від якого складно відмовитися, і проблемою, яку неможливо повністю стабілізувати.

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У результаті можливе лише відтермінування вирішення питання, а не остаточне врегулювання.

5. Крим завдає шкоди Путіну, але не загрожує його владі

Путін уже переживав попередні кризи і продовжує наполягати, що Росія досягне своїх цілей попри труднощі.

Російська політична система дозволяє контролювати інформацію та стримувати внутрішній тиск, тому проблеми в Криму не ведуть до швидких політичних наслідків.

Водночас дефіцит пального та обмеження вже викликають незручності для населення, поступово підриваючи стабільність.