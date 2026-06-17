Росія вперше за тривалий час планує розпочати морський імпорт бензину, щоб компенсувати дефіцит пального , що виник після ударів України по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, постачання бензину очікується до одного із західних портів РФ з країни в Азії.

При цьому джерела не уточнюють, яка саме держава стане постачальником. Раніше, на тлі атак на НПЗ, Москва вже розглядала можливість імпорту пального з Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї.

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Крім того, Росія суттєво збільшила закупівлі бензину в Білорусі, а також зверталася до Казахстану, однак обидві країни не мають достатніх обсягів виробництва, щоб суттєво вплинути на російський ринок.

За оцінкою Energy Intelligence, на початку червня обсяги нафтопереробки в РФ впали до найнижчого рівня за останні 21 рік — менш як 4 млн барелів на добу. Після атак безпілотників близько 30% потужностей російських НПЗ залишалися в простої, або 2,1 млн барелів на добу.

Агентство. Новости повідомляло, що к Росії обмеження на продаж бензину набули національного масштабу. Їх ввели мережі, до яких входить приблизно 25% АЗС у країні, тобто майже кожна четверта заправка.

Обмеження на продаж пального в Росії

13 червня видання Новая газета повідомило, що у кількох регіонах Росії, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі та Татарстані, великі мережі автозаправних станцій почали обмежувати продаж пального.

Найсуворіші обмеження зафіксовано на заправках компанії Татнефть. У Москві мережа відпускає не більше 20 літрів бензину АІ-92 та АІ-95, а також до 40 літрів дизельного пального на один автомобіль. При цьому компанія Татнефть обмежила продаж бензину в усіх регіонах своєї присутності.

Аналогічні ліміти — до 20 літрів бензину та 40 літрів дизеля в одні руки — запровадили на АЗС Татнефти в Санкт-Петербурзі. При цьому петербурзький комітет з енергетики намагається заспокоїти населення, стверджуючи, що «передумови для виникнення дефіциту паливних ресурсів відсутні».

Паливна криза в Росії розгортається поступово: першими з гострою нестачею нафтопродуктів та стрімким зростанням роздрібних цін стикнулися прикордонні та південні регіони РФ, зокрема Бєлгородська, Брянська, Курська та Ростовська області, а також окупований Крим та інші захоплені ворогом території.