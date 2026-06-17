Після ударів по НПЗ Росія вперше за довгий час змушена імпортувати бензин морем — Reuters
Після ударів по НПЗ Росія нарощує імпорт пального з-за кордону (Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin)
Росія вперше за тривалий час планує розпочати морський імпорт бензину, щоб компенсувати дефіцит пального, що виник після ударів України по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
За даними агентства, постачання бензину очікується до одного із західних портів РФ з країни в Азії.
При цьому джерела не уточнюють, яка саме держава стане постачальником. Раніше, на тлі атак на НПЗ, Москва вже розглядала можливість імпорту пального з Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї.
Крім того, Росія суттєво збільшила закупівлі бензину в Білорусі, а також зверталася до Казахстану, однак обидві країни не мають достатніх обсягів виробництва, щоб суттєво вплинути на російський ринок.
За оцінкою Energy Intelligence, на початку червня обсяги нафтопереробки в РФ впали до найнижчого рівня за останні 21 рік — менш як 4 млн барелів на добу. Після атак безпілотників близько 30% потужностей російських НПЗ залишалися в простої, або 2,1 млн барелів на добу.
Агентство. Новости повідомляло, що к Росії обмеження на продаж бензину набули національного масштабу. Їх ввели мережі, до яких входить приблизно 25% АЗС у країні, тобто майже кожна четверта заправка.
Обмеження на продаж пального в Росії
13 червня видання Новая газета повідомило, що у кількох регіонах Росії, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі та Татарстані, великі мережі автозаправних станцій почали обмежувати продаж пального.
Найсуворіші обмеження зафіксовано на заправках компанії Татнефть. У Москві мережа відпускає не більше 20 літрів бензину АІ-92 та АІ-95, а також до 40 літрів дизельного пального на один автомобіль. При цьому компанія Татнефть обмежила продаж бензину в усіх регіонах своєї присутності.
Аналогічні ліміти — до 20 літрів бензину та 40 літрів дизеля в одні руки — запровадили на АЗС Татнефти в Санкт-Петербурзі. При цьому петербурзький комітет з енергетики намагається заспокоїти населення, стверджуючи, що «передумови для виникнення дефіциту паливних ресурсів відсутні».
Паливна криза в Росії розгортається поступово: першими з гострою нестачею нафтопродуктів та стрімким зростанням роздрібних цін стикнулися прикордонні та південні регіони РФ, зокрема Бєлгородська, Брянська, Курська та Ростовська області, а також окупований Крим та інші захоплені ворогом території.