Данія передасть Україні 15 тисяч дальнобійних артилерійських боєприпасів

Данія передасть Силам оборони України ще 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина з них уже прибула до країни.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що раніше міністерство запропонувало партнерам переглянути частину вже запланованої підтримки та переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на далекобійні рішення. Зокрема, Данія оперативно відреагувала на цей запит.

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«Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме в цих напрямках ми зосереджуємо зусилля і працюємо над тим, щоб кошти партнерів спрямовувалися максимально ефективно. Ми боремося за кожен долар міжнародної підтримки», — підкреслив Федоров.

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Міністр додав, що далекобійні боєприпаси є одним із ключових запитів фронту. За його словами, в умовах постійного розширення «кіл-зони» вони дають змогу ефективніше вражати російських військових, їхню логістику та командні пункти, водночас зменшуючи ризики для українських військовослужбовців.

20 червня видання Bloomberg повідомило, що Велика Британія розробляє для України дешевші далекобійні ракети власного виробництва, які не залежатимуть від американських компонентів і можуть надійти на фронт протягом року.