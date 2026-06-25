У Данії пропонують припинити видачу посвідок українським чоловікам призовного віку

У четвер, 25 червня, міністр з питань міграції та інтеграції Данії Мортен Бьодсков вніс на розгляд парламенту законопроєкт про внесення змін до спеціального закону про українських біженців .

Про це повідомляється на офіційному сайті данського уряду. Нова ініціатива має на меті обмежити надання тимчасового захисту українським чоловікам мобілізаційного віку — від 23 до 60 років.

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«Данія твердо стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до українського спеціального закону. Неприпустимо, щоб наші правила проживання використовувалися для ухилення від мобілізації. Це підриває українські військові зусилля та послаблює спроможність України захищатися від російських атак», — наголосив Мортен Бьодсков.

Законопроєкт передбачає такі ключові обмеження:

Чоловіки віком від 23 до 60 років зможуть отримати посвідку на проживання за спеціальним законом лише у разі, якщо нададуть офіційні документи про звільнення або наявність відстрочки від військової служби в Україні.

Молоді люди віком до 23 років отримуватимуть статус тимчасового захисту лише до досягнення 23-річчя. Після цього термін дії посвідки не продовжуватимуть без довідки про звільнення від мобілізації.

Нові правила, у разі ухвалення законопроєкту, почнуть діяти для всіх заяв, поданих з 25 червня 2026 року. При цьому обмеження жодним чином не вплинуть на 47,6 тисячі українців, які подали свої заяви до цієї дати та вже легально перебувають у країні — вони зможуть залишатися в Данії та продовжувати документи на загальних підставах.

Заяви, які надійшли після 25 червня, але рішення щодо яких ухвалять до офіційного набрання чинності новим законом, розглянуть за нинішніми правилами, пишуть в уряді. Проте згодом Данська міграційна служба проведе перевірку таких дозволів і може їх анулювати.

Зміни для українських біженців в ЄС — що відомо

Раніше, 1 червня, видання Euractiv писало, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку, які виїхали з України на незаконних підставах.

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2 червня представниця генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх підтвердила, що такі обговорення мають місце. Вона уточнила, що ці обмеження не стосуватимуться українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом — це понад 1,15 млн українських чоловіків-біженців у ЄС.

4 червня єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив, що саме від України надійшло прохання скасувати тимчасовий захист для українських чоловіків віком від 23 до 60 років, і члени Євросоюзу наразі обговорюють це виключення з-під дії загальної директиви.

Рішення про загальне продовження тимчасового захисту для українських біженців у Євросоюзі можуть ухвалити у липні або вересні 2026 року, щоб воно залишалося чинним до березня 2028 року. Ряд країн, включно з Німеччиною, Польщею та Чехією, вже розробляють національні законопроєкти щодо посилення міграційних правил, проте вони мають дочекатися фінального рішення на рівні ЄС.