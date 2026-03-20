Французький моряк під час пробіжки розкрив локацію авіаносця в Середземному морі — ЗМІ

Французький моряк під час пробіжки «засвітив» локацію авіаносця Charles-de-Gaulle (Фото: Gaule96 через Вікіпедію)

Про це повідомило видання Le Monde.

Один із військових під час пробіжки на палубі корабля записав тренування за допомогою смарт-годинника. Дані синхронізувалися з його публічним профілем у Strava, що дало змогу відстежити маршрут і координати судна.

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За даними журналістів, авіаносець із супроводом перебував на північний захід від Кіпру, приблизно за 100 км від узбережжя Туреччини. Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомляв про розгортання авіаносної групи після початку конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном.

Видання звертає увагу, що дані зі спортивних додатків можуть бути публічно доступними, якщо користувач не обмежив їх через налаштування приватності.

У четвер, 12 березня, безпілотник атакував французьку військову базу в районі провінції Ербіль в Іраку. Унаслідок удару один військовий загинув, ще кілька дістали поранення.

12 березня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Іран завдав удару по італійській військовій базі в місті Ербіль на північному сході Іраку. Він засудив атаку і зазначив, що обговорив ситуацію з послом Італії в Іраку.