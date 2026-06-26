«Приниження для Кремля». Українська «армада дронів» обернула головну перевагу Росії проти неї — WSJ

Дим піднімається над нафтопереробним заводом у Москві після атаки українських БПЛА, 18 червня 2026 року (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Україна атакує Росію та тимчасово окупований Крим дедалі більшою армадою безпілотників, що призводить до перевантаження російської протиповітряної оборони та «приниження Кремля». Українські БПЛА націлені на нафтопереробні заводи (НПЗ), портову інфраструктуру, військові об'єкти, а також на самі засоби ППО.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) у розгорнутій статті, присвяченій дальнобійним ударам України вглиб РФ та їхнім наслідкам для країни-окупанта.

Цього року Україна виробляє більше й більш досконалі БПЛА, а також доповнює їх крилатими ракетами власного виробництва, завдаючи дедалі більшої шкоди вглиб РФ.

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З березня понад два десятки ударів по російських НПЗ вивели з ладу близько 20% переробних потужностей країни, наводить WSJ оцінки аналітиків.

За словами військового аналітика Майкла Кофмана, удари Сил оборони стали ефективнішими завдяки вдосконаленню технологій. Україна, зазначив експерт, тепер може організовувати більш масштабні удари, ніж раніше.

Величезні розміри Росії — історично перевага в обороні країни — тепер працюють проти неї, зазначає WSJ.

«Російська ППО має охоплювати лінію фронту протяжністю 1200 кілометрів, а також велику територію, на якій розташована інфраструктура», — сказав Кофман.

Міністерство оборони країни-агресорки РФ стверджує, що в травні цього року було перехоплено 8849 українських БПЛА, тоді як у січні таких дронів було 3676, а в травні минулого року — 2504, пише WSJ.

За оцінками військових аналітиків, російське Міноборони завищує кількість збитих українських БПЛА. Але навіть озвучена цифра демонструє, як нарощуються атаки.

Зростає й їхня успішність. Згідно з даними компанії Janes, що займається оборонною розвідкою, близько 35% підтверджених успішних ударів Сил оборони по російському тилу цього року припали на червень.

Україна переймає деякі тактики, які Росія використовувала проти неї, застосовуючи велику кількість БПЛА для придушення ППО.

Так, за словами колишнього офіцера української ППО Валерія Романенка, російський зенітний ракетний комплекс Панцир може одночасно вражати не більше чотирьох цілей. Перші залпи під час атаки безпілотників допомагають визначити місце розташування російських систем ППО. Це дозволяє надалі знайти шлях для інших безпілотників.

Військові окупаційної армії РФ відомі своїми навичками придушення електронних сигналів, однак вони не можуть зрівнятися з різноманітністю засобів захисту від БПЛА, розроблених Україною, зазначає WSJ.

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У ніч проти п’ятниці, 26 червня, Москва та Московська область зазнали атаки безпілотників. Також під атакою вночі опинилися низка інших регіонів РФ та окупований український Крим.

У Міністерстві оборони РФ при цьому стверджують, що в ніч на 26 червня російська протиповітряна оборона знищила 660 дронів.

Російські ЗМІ та пабліки зазначають, що 660 дронів — це наймасштабніша нічна атака за час війни. Раніше російське відомство ще ніколи не повідомляло про таку велику кількість БПЛА, нібито збитих за ніч.

Водночас 18 червня російське Міноборони повідомляло, що за добу нібито було збито 992 дрони — тобто ще більше, але тоді підрахунки стосувалися сукупно нічного та денного часу. Тоді як цього разу, очевидно, йдеться виключно про ніч.

Інфографіка: NV

До цього найбільшою за кількістю задіяних дронів була атака на російські цілі в ніч на 17 травня, коли Міноборони РФ повідомляло про 556 збитих дронів, уточнює видання The Moscow Times.

Відомо, що в ніч на 26 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії, де однією з цілей став хімічний комбінат «Азот». У той же час у тимчасово окупованому Криму повідомлялося про вибухи в районі поромної переправи та пожежу на аеродромі Багерово неподалік від Керчі.