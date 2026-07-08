Трамп назвав далекобійні удари України по Росії «ескалацією, яка може допомогти» закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції в Анкарі, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, відповідаючи на питання щодо збільшення кількості ударів України по російських військових об'єктах та нафтопереробних заводах, Трамп запропонував прокоментувати це питання Марко Рубіо, зазначивши, що воно саме обговорюється.

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«Ми зараз обговорюємо можливість України досягати (цілей — ред.) в Росії і ці удари. Я думаю, що це динаміка, яка змінює цю війну протягом останніх кількох місяців, і росіянам все складніше захищати їхні власні об'єкти. Тому ми сподіваємось, що це створить шлях до того, щоб вести переговори про припинення цієї війни», — сказав Рубіо.

«Це ескалація. Але це також ескалація, яка може допомогти, привести до кінця (війни Росії проти України — ред.)», — заявив після слів Рубіо президент США.

7−8 липня у столиці Туреччини Анкарі проходить саміт НАТО. На полях саміту президент України проводить низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з президентом США.