Сибіга заявив, що Україні більше не потрібні дозволи «третіх сторін» на далекобійні удари по Росії

Як заявив голова МЗС Андрій Сибіга, Україна буде продовжувати асиметричні операції з використанням власної зброї (Фото: МЗС України)

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україні більше не потрібні дозволи інших країн для того, щоб завдавати серій далекобійних ударів по країні-агресору Росії.

Відповідне повідомлення опубліковано 7 липня в офіційному Telegram-каналі українського міністерства закордонних справ.

«Україна більше не потребує дозволів третіх сторін для завдання далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії. Ми продовжуватимемо асиметричні операції з використанням власної зброї, адже це наше право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН», — заявив Сибіга.

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Навесні 2026 року Сили оборони України значно посилили атаки БПЛА на територію Росії, в результаті чого російська місцева влада ввела обмеження на продаж пального у понад 40 регіонах РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Інфографіка: NV

1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку року українські військові завдали ударів по 15 російських НПЗ, внаслідок чого станом на травень майже 40% потужностей первинного перероблювання нафти у РФ було виведено з ладу.

1 липня Міністерство оборони України заявило, що в червні Сили оборони завдали ударів по 11 російських нафтопереробних заводах.

6 липня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Омського НПЗ, розташованого майже за 2,5 тисячі км від кордону України. Це був останній із 11 найбільших російських виробників бензину, уражений Силами оборони. Омський НПЗ також є найпотужнішим на території держави-агресора і має один із найвищих показників глибини переробки нафти в РФ (близько 99%).