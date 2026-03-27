«Ціни просто жахливі». Глобальна енергокриза негативно впливає на запаси палива для бойової техніки в Україні — Politico

Енергетична криза, спровокована війною США та Ізраїлю з Іраном , загрожує поставкам палива в Україну та її військовим зусиллям.

Про це пише Politico.

У коментарі виданню двоє українських військовослужбовців повідомили, що останні стрибки цін негативно позначаються на запасах пального для бойових машин, включно з танками, артилерією і бронетранспортерами.

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Один зі співрозмовників Politico, який вказується як високопоставлений український військовий, обізнаний у ситуації, зазначив, що «ціни на паливо просто жахливі».

«Навіть у збройних силах зараз у нас дуже обмежені запаси пального», — цитує його видання.

Інший військовий повідомив, що пріоритет віддають дизельному паливу для бойових частин, які борються з російськими окупантами на сході країни.

Обидва розповіли про запровадження нормованого розподілу, хоча й додали, що ситуація не є критичною.

Обидва розповіли про нормування палива, однак уточнили, що ситуація не є критичною.

Своєю чергою представник Міністерства енергетики України заявив, що «на українському ринку немає дефіциту палива». Він також наголосив, що український уряд «у співпраці з учасниками ринку продовжує диверсифікувати шляхи поставок, щоб забезпечити достатні запаси палива для потреб Збройних сил, промисловості та населення».

Згідно з результатами опитування, яке було проведене Європейською Бізнес Асоціацією, дві третини українських компаній уже відчули подорожчання пального, більше половини у зв’язку з цим або вже підвищили ціни на свої товари чи послуги, або розглядають можливість такого кроку.

Раніше повідомлялося, що Міжнародне енергетичне агентство розробило перелік із 10 заходів, які допоможуть пом’якшити наслідки глобальної нафтової кризи.