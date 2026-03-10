Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація « скасує певні санкції , пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни».

Про це повідомляє CNN.

Трамп не уточнив, які саме санкції будуть скасовані, заявивши лише: «Ми маємо санкції проти деяких країн. Ми скасуємо ці санкції, поки ситуація не виправиться».

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Раніше агенція Reuters повідомляла, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною проти Ірану.

За інформацією джерел агенції, обговорення можуть охоплювати та широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, приміром, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

«Минулого тижня США дозволили Індії тимчасово закуповувати російську сиру нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі, щоб допомогти їй впоратися зі скороченням поставок із Близького Сходу», — пише Reuters.

На відкритті торгів 9 березня вартість нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель.

Таким чином ринок реагує на загрозу порушення логістики та постачання в регіоні Перської затоки, зокрема через обмеження руху суден у районі Ормузької протоки.

6 березня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив про зупинення виробництва вуглеводнів та попередив, що слідом за Катаром усі країни Перської затоки почнуть оголошувати форс-мажор. Це підштовхне ціни на нафту до $150 за барель та може обвалити світову економіку, писала FT.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.