Судна, що «застрягли» в Омані через фактичне блокування Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану світові ціни на нафту 9 березня перевищили $100 за барель вперше з 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. І хоча відтоді ситуація на ринках дещо стабілізувалася, блокування поставок нафти з країн Перської затоки продовжує залишатися одним з найбільших викликів світовій економіці.

«Економісти стверджують, що зростання ймовірності тривалого конфлікту в цьому регіоні, життєво важливому для експорту енергоносіїв, може мати серйозні наслідки для рівня життя в усьому світі на тлі загрози нового інфляційного шоку», — пише The Guardian.

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Станом на ранок середи, 11 березня, ціна на нафту марки Brent опустилася до $88,39 за барель — порівняно зі злетом до $119,5 за барель у понеділок, 9 березня.

Ціни дещо впали з рівня чотирирічного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп припустив, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може закінчитися «дуже скоро».

Зниження цін також відбувається на тлі заяви Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про можливість резервного вивільнення найбільших нафтових запасів в історії.

З посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, Wall Street Journal повідомила, що запропоноване МЕА списання запасів перевищить рекорд у 182 мільйони барелів нафти, які країни-члени МЕА випустили на ринок двоетапно у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Випуск запасів такого обсягу компенсує 12 днів перебоїв в експорті з Перської затоки, які інвестиційний банк оцінює в 15,4 мільйона барелів на день, зазначили аналітики Goldman Sachs.

NV у своїй інфографіці нагадує, як змінювалися ціни на нафту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Енергетична консалтингова компанія Wood Mackenzie заявила, що війна наразі скорочує постачання нафти та нафтопродуктів з Перської затоки на ринок приблизно на 15 мільйонів барелів на день, що може призвести до підвищення цін на нафту до 150 доларів за барель.

10 березня з’явилася інформація, що Іран почав мінувати судноплавний канал Ормузької протоки — вузького і стратегічно важливого водного шляху, який є «виходом» із Перської затоки і через який транспортується 20% світових поставок нафти та газу.

Наразі транзит нафти через Ормузьку протоку фактично заблокований, оскільки Іран погрожує ударами по танкерах західних та арабських країн.

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Інфографіка: NV

Ормузька протока має ширину від 55 до 95 км і з'єднує Перську затоку з Оманською, що виходить далі в Аравійське море Індійського океану. Північне узбережжя Ормузької протоки контролює Іран, а південне — Об'єднані Арабські Емірати та Оман (через ексклав Мусандам).

Ширина: до 95 км

Довжина: 195 км

Глибина: до 229 м

Ширина судноплавних шляхів: 3 км

20% світових поставок нафти та газу відбуваються через Ормузьку протоку.

У 2024 році Ормузькою протокою транспортувалося близько 16,5 млн барелів нафти на день.

Загальний обсяг світової морської торгівлі у 2023 році складав 77,5 млн барелів на день.

Країни, звідки сира нафта та газовий конденсат найбільше транспортувалася Ормузькою протокою в I кв. 2025 року

Саудівська Аравія — 5,5 млн барелів на день,

Ірак — 3,2 млн,

ОАЕ — 1,9 млн,

Іран — 1,4 млн,

Кувейт — 1,3 млн,

Катар — 0,6 млн,

інші країни — 0,3 млн.

Основні напрямки транспортування сирої нафти та газового конденсату в I кв. 2025 року: