Трамп назвав різке зростання цін на нафту «дуже невеликою платою» за мир та безпеку

Президент США Дональд Трамп заявив, що різке зростання цін на нафту на тлі війни в Ірані є «дуже невеликою платою за безпеку і мир». Про це він написав у соцмережі Truth Social 8 березня.

Президент США вважає підвищення цін тимчасовим.

«Короткострокове зростання цін на нафту, яке швидко зійде нанівець після усунення іранської ядерної загрози — дуже невелика плата за безпеку і мир для США і всього світу. Тільки дурні думають інакше», — написав Трамп.

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На відкритті торгів 9 березня вартість нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель.

Таким чином ринок реагує на загрозу порушення логістики та постачання в регіоні Перської затоки, зокрема через обмеження руху суден у районі Ормузької протоки.

6 березня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив про зупинення виробництва вуглеводнів та попередив, що слідом за Катаром усі країни Перської затоки почнуть оголошувати форс-мажор. Це підштовхне ціни на нафту до $150 за барель та може обвалити світову економіку, писала FT.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Інфографіка: NV

3 березня агентство Reuters повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

Ормузька протока з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань).