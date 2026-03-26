Підвищення цін на нафту навіть до 170 доларів за барель призведе до зростання інфляції у світі (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа вивчають можливі наслідки потенційного зростання цін на нафту до 200 доларів у разі затяжної війни з Іраном, пише Bloomberg з посиланням на джерела у четвер, 26 березня.

Дослідження того, наскільки руйнівним може бути зростання цін на нафту, є частиною регулярної оцінки, що проводиться в періоди напруженості, і не є прогнозом, запевнили джерела видання. Ці зусилля спрямовані на те, щоб адміністрація Трампа була готова до всіх непередбачених ситуацій, включаючи тривалий конфлікт, говориться у матеріалі.

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За даними агентства, ще до початку війни в Ірані міністр фінансів США Скотт Бессент висловлював стурбованість тим, що конфлікт призведе до зростання цін на нафту та зашкодить економічному зростанню. Високопосадовці казначейства вже кілька тижнів повідомляють Білому дому про свої занепокоєння щодо коливань цін на нафту та бензин.

Водночас речник Білого дому Куш Десаї офіційно назвав цю інформацію «хибною», заявивши, що, чиновники не розглядають можливість досягнення ціни на нафту у 200 доларів.

За даними Bloomberg, після початку війни в Ірані вартість нафти марки West Texas Intermediate зросла приблизно на 30%, до 91 долара за барель. Ціна на Brent виросла майже на 40%, до близько 102 доларів. Міністр енергетики Кріс Райт 12 березня заявив, що різке зростання ціни до 200 доларів за барель «малоймовірне».

Аналітики оцінюють, що підвищення вартості до 200 доларів стало б «величезним шоком для світової економіки». З урахуванням інфляції ціна досягала такого рівня лише один раз за останні півстоліття — у 2008 році, безпосередньо перед світовою фінансовою кризою.

Навіть підвищення до 170 доларів, за прогнозами Bloomberg, протягом кількох місяців призведе до зростання інфляції в США та Європі та скоротить економічне зростання.

23 березня, після заяви Трампа про переговори з Іраном і призупинення ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі країни, ціни на нафту впали на понад 13%, до 96 доларів за Brent. Наступного дня вартість знову виросла до 103,94 долара США за барель — після заперечення Іраном переговорів зі США.