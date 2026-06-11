Норвегія виділить $9 млн на ремонт саркофага ЧАЕС, пошкодженого після російського удару
$9 млн від Норвегії піде на відновлення систем безпеки ЧАЕС (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Уряд Норвегії виділить 100 мільйонів крон (понад 9 млн доларів) на ремонт захисної конструкції Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженої внаслідок російської атаки в лютому 2025 року. Про це повідомляє посольство Норвегії в Києві.
Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон під час візиту до Києва оголосив про норвезьку підтримку ядерної безпеки.
Він нагадав, що 7 червня російський дрон влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС.
«Ця атака нагадує, що війна Росії загрожує не лише критичній інфраструктурі України, а й безпеці Європи та світу», — зазначив Петерссон.
Він додав, що Норвегія докладе всіх зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів і забезпечити безпечну експлуатацію Чорнобильської АЕС.
Фінансування надаватиметься через фонд ЄБРР International Chornobyl Cooperation Account (ICCA) і буде спрямоване на відновлення систем безпеки станції.
У ніч проти 7 червня російські війська здійснили дронову атаку на Чорнобильську зону, під час якої зафіксовано влучання у будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. За офіційними даними компанії Енергоатом, внаслідок удару російського безпілотника будівля зазнала пошкоджень, проте радіаційний стан на об'єкті та навколо нього залишається в межах норми, а серед персоналу постраждалих немає. Згодом енергетики оприлюднили фотографії з наслідками пошкоджень інфраструктури об'єкта.
На місці влучання працювали правоохоронці, які виявили уламки російського безпілотного літального апарату типу Герань-2. Слідчі Служби безпеки України офіційно кваліфікували цей удар по критичній ядерній інфраструктурі як черговий воєнний злочин російської армії.
Уночі 14 лютого 2025 року російський безпілотник із фугасною бойовою частиною пошкодив дах саркофага, який захищає зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Там розпочалася пожежа.
У березні 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив, що відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС коштуватиме 500 млн євро.