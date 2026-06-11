Норвегія виділить $9 млн на ремонт саркофага ЧАЕС, пошкодженого після російського удару

$9 млн від Норвегії піде на відновлення систем безпеки ЧАЕС (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Уряд Норвегії виділить 100 мільйонів крон (понад 9 млн доларів) на ремонт захисної конструкції Чорнобильської атомної електростанції , пошкодженої внаслідок російської атаки в лютому 2025 року. Про це повідомляє посольство Норвегії в Києві.

Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон під час візиту до Києва оголосив про норвезьку підтримку ядерної безпеки.

Він нагадав, що 7 червня російський дрон влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС.

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«Ця атака нагадує, що війна Росії загрожує не лише критичній інфраструктурі України, а й безпеці Європи та світу», — зазначив Петерссон.

Він додав, що Норвегія докладе всіх зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів і забезпечити безпечну експлуатацію Чорнобильської АЕС.

Фінансування надаватиметься через фонд ЄБРР International Chornobyl Cooperation Account (ICCA) і буде спрямоване на відновлення систем безпеки станції.

У ніч проти 7 червня російські війська здійснили дронову атаку на Чорнобильську зону, під час якої зафіксовано влучання у будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. За офіційними даними компанії Енергоатом, внаслідок удару російського безпілотника будівля зазнала пошкоджень, проте радіаційний стан на об'єкті та навколо нього залишається в межах норми, а серед персоналу постраждалих немає. Згодом енергетики оприлюднили фотографії з наслідками пошкоджень інфраструктури об'єкта.

На місці влучання працювали правоохоронці, які виявили уламки російського безпілотного літального апарату типу Герань-2. Слідчі Служби безпеки України офіційно кваліфікували цей удар по критичній ядерній інфраструктурі як черговий воєнний злочин російської армії.

Інфографіка: NV

Уночі 14 лютого 2025 року російський безпілотник із фугасною бойовою частиною пошкодив дах саркофага, який захищає зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Там розпочалася пожежа.

У березні 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив, що відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС коштуватиме 500 млн євро.