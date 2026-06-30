Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці, 15 серпня 2025 року (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що саміт із президентом США Дональдом Трампом на Алясці в серпні 2025 року не завершився жодними офіційними домовленостями. Можливо, тому що зараз Кремлю потрібна реальна угода.

Про це у вівторок, 30 червня, пише The Washington Post (WP), звертаючи увагу на нову заяву Путіна.

Днями диктатор підтвердив, що на саміті США-РФ «в Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей».

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Він також стверджував, що на Алясці обговорювалися «певні можливості» завершення війни РФ проти України.

Рішення Путіна замовчати свою зустріч із Трампом на Алясці, яку Кремль і його пропагандисти подавали як поворотний момент, ухвалено на тлі того, що російські окупаційні війська застрягли на полі бою. Водночас у небі над Росією та окупованими нею територіями зростає кількість українських безпілотників, що свідчить про новий етап, зазначає WP.

Росія все ще має перевагу в живій силі, озброєнні та балістичних ракетах, якими вона продовжує наносити удари по українських містах та інфраструктурі. Однак тривала кампанія України щодо застосування БПЛА, особливо середньої дальності, підірвала цю перевагу окупантів, ускладнивши логістику на лінії фронту та збільшивши витрати Москви.

«Важко сказати, що ініціатива в бойових діях на боці України, — цитує видання Руслана Левієва, аналітика Conflict Intelligence Team, — але час на боці України». Москва, підкреслив експерт, постійно стикається з новими проблемами: як економічними та політичними, так і у військовому плані.

Днями Путін також заявив, що Росія готова відновити переговори з представниками США про завершення війни проти України й очікує на візит до Москви американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Російський політолог Федір Лук’янов вважає, що Москва розраховує на те, що позиція Трампа щодо війни в Україні знову зміниться, як це вже неодноразово траплялося, резюмує WP.

24 червня агентство Reuters звернуло увагу на публічні заяви трьох російських високопоставлених чиновників, які протягом трьох днів почали звинувачувати США в порушенні «домовленостей», нібито досягнутих на Алясці в серпні 2025 року.

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Агентство нагадало, що після торішнього саміту на Алясці Москва часто заявляла про «дух Анкориджа» — цією фразою РФ позначала уявлення про те, що тоді президент США Дональд Трамп нібито підтримав головну вимогу Кремля щодо відмови України від усього Донбасу, включаючи неокуповані території, в обмін на замороження лінії фронту на решті ділянок.

Водночас США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «на Алясці не було жодної угоди», а була лише пропозиція.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на ці слова з докором.

28 червня російський диктатор Володимир Путін визнав, що «в Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей», і стверджував, що «компроміси, які обговорювалися, якраз і були тими пропозиціями, які були висунуті американською стороною до нас».