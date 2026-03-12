Платформа з сатиричним зображенням лідерки проросійської Німецької партії АдН Аліси Вайдель та російського диктатора Володимира Путіна на карнавалі у Дюссельдорфі (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Український журналіст і публіцист Віталій Портников під час розмови в межах Varosh Talks Interview висловив думку, що тривала війна Росії проти України посилюватиме позиції політичних сил у центральній Європі, здатних домовитись з Росією.

«Коли люди з Центральної Європи бачать, що відбувається тут, вони, звичайно, голосують за праві сили. І було б дивно, якби це було інакше. Чи знову будуть голосувати за ліві сили? Будуть голосувати за тих, хто здатний домовитися з Росією», — сказав Портников.

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Він зазначив, що кожен новий рік війни посилюватиме позиції таких політсил.

«Можливо, там, де вони давно при владі, як, скажімо, в Угорщині, може з’явитися бажання змін. Це правда. А там, де при владі були уряди, які були готові допомогти Україні, а війна все одно не закінчилася, там будуть шукати політиків, які, можливо, будуть більш обережними — щоб на землю Європи не прийшла війна», — додав український журналіст.

Портников назвав це «нормальним людським мисленням».

Зростання впливу та перемоги на виборах в Європі правих проросійських партій

У жовтні 2025 року у Чехії прийшли до влади правопопулісти-націоналісти на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андрієм Бабішем. Бабіш відомий своїми скептичними заявами щодо військової допомоги Україні. Через це його в Чехії неофіційно називають «чеським Орбаном».

У вересні 2025 року повідомлялось, що в Румунії ультраправий Альянс за союз румунів (AUR) посів би перше місце на парламентських виборах, якби вони відбулися найлижчим часом.

Також у вересні 2025 року повідомлялося, що в Німеччині проросійська партія Альтернатива для Німеччини (AfD) вперше вийшла на перше місце в рейтингах. За останніми даними, її підтримують 26% виборців — на відсоток більше, ніж Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца.

У червні 2025 року президентські вибори в Польщі виграв 42-річний польський історик Кароль Навроцький, підтриманий правопопулістською партією Право і справедливість (PiS),

