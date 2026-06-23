Петер Мадяр відклав ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови на членство в ЄС (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Угорщина відклала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови на членство в ЄС.

Про це пише Politico з посиланням на двох неназваних дипломатів ЄС.

Угорщина у вівторок виступила проти того, щоб надіслати листа до Європейської ради та Європейської комісії від імені 27 членів блоку, в якому викладено спільну позицію столиць ЄС.

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Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цього кроку, який вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн. Це питання буде обговорено знову наступного тижня, заявили дипломати.

Речник Постійного представництва Угорщини в Брюсселі не відповів на запит журналістів про коментар.

Таке рішення перегукується з критичною позицією прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра стосовно членства України в ЄС.

Хоча Мадяр не заперечував проти відкриття першого переговорного кластера для України, його уряд наполягав на вилученні слів «якомога швидше» щодо членства Києва в ЄС з письмових висновків зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі минулого тижня, за словами одного з дипломатів.

Під час пресконференції наприкінці засідання Європейської Ради минулого тижня Мадяр заявив журналістам: «Загалом існує шість кластерів, і ми не вважаємо, що відкривати їх усі одночасно — гарна ідея, частково тому, що чорнило на першому ще навіть не висохло, а частково тому, що це послало б неправильний сигнал країнам Західних Балкан — Сербії, Албанії, Чорногорії та Північній Македонії, — [які] роками працювали над членством у ЄС».

Євроінтеграція України — що відомо

Усі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови 15 червня, що європейські топпосадовці вже назвали «визначальним моментом для Європи».

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС ще у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

Напередодні зустрічі в Люксембурзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила значні успіхи Києва на реформаторському шляху, наголосивши, що за останній рік Україна зробила величезний крок назустріч європейській спільноті. Водночас у західних ЗМІ та дипломатичних колах точаться дискусії щодо темпів розширення блоку.

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Зокрема, видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною є цілком реальним за чотири роки. Водночас у кулуарах ЄС обговорюють можливість майбутнього розділення пари Україна-Молдова, оскільки, за оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів наразі просувається по низці внутрішніх реформ дещо швидше за Київ.

16 червня в Європейській правді писали, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів із Європейським Союзом 14 липня в межах процесу вступу до ЄС. Хоча дата ще не затверджена офіційно, європейські посадовці вже попередньо обговорили таку можливість, а єврокомісарка Марта Кос натякнула на відповідне рішення в липні.

22 червня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду, що після офіційного відкриття переговорів про вступ до ЄС подальша динаміка євроінтеграції України та Молдови залежатиме від того, наскільки кожна з країн-кандидатів дотримуватиметься критеріїв, визначених офіційним Брюсселем.

«Після відкриття першого кластера кожна країна-кандидат відповідає за себе, оскільки вона повинна виконувати зобов’язання щодо реформ, а ці реформи відрізняються для різних країн-кандидатів», — пояснила вона.

Оцінка прогресу відбуватиметься виключно на основі досягнень, підкреслила фон дер Ляєн.