Навроцький закликав заборонити прапор УПА в Польщі, порівнявши його зі складовою нацистської ідеології

Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів з нагоди Національного дня пам'яті поляків — жертв геноциду, заявив про неприйнятність використання в Польщі червоно-чорного прапора УПА.

Про це повідомляє RMF24 у суботу, 11 липня.

За словами Навроцького, «в цих кольорах закладена вся ідеологія українського націоналіста, який убивав польських жінок і дітей», а естетика прапора нібито перегукується з нацистською концепцією «крові і ґрунту» (Blut und Boden).

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«Ми не хочемо бачити в Польщі цей червоно-чорний прапор, і я зроблю все, щоб його тут не було», — заявив президент.

Навроцький висловив сподівання, що польський парламент ухвалить відповідний закон, — ідеться про президентський законопроєкт змін до закону про Інститут національної пам’яті та Кримінального кодексу.

При цьому президент зауважив, що поляки звинувачують не весь український народ, а «бандерівську ідеологію» та тих, хто вшановує ці кольори у XXI столітті. Він також згадав, що серед жертв українських націоналістів були й «праведні українці».

Конфлікт України та Польщі — що відомо

19 червня Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння підрозділу ЗСУ назви на честь Героїв УПА. Зеленський порівняв польського президента з Віктором Орбаном і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня від польських нагород відмовилися Кирило Буданов, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Зеленський відправив орден Білого Орла назад.

Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську 25−26 червня — делегацію очолила Юлія Свириденко. 28 червня Зеленський оголосив про законопроєкт про Український національний пантеон, який у Варшаві сприйняли негативно.

3 липня очільник МЗС Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським і запропонував пакет антикризових заходів, зокрема зустріч істориків-експертів з питань Другої світової війни.

8 липня Зеленський зустрівся з Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Зеленський заявив, що спільна загроза для обох країн — Росія, і сторони домовилися продовжити діалог. Навроцький сказав, що вирішити історичні суперечки не вдалося, хоча розмова була конструктивною, і повторив, що «символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України».