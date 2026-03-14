Журналісти The Insider викрили новий надсекретний підрозділ спецслужб країни-агресора РФ Центр 795, призначений для «найбільш важливих операцій» — зокрема, військових операцій в Україні, політичних убивств і викрадень за кордоном. Розслідування The Insider і Der Spiegel було опубліковано в п’ятницю, 13 березня.

Розслідувачі називають Центр 795 найбільш засекреченим із російських підрозділів, який створили переважно з елітних офіцерів ГРУ і Центру спецпризначень ФСБ (Альфа і Вимпел).

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The Insider пише, що зміг встановити практично всіх співробітників Центру 795, його місце дислокації, спонсорів, а також операції, що проводяться. Розслідувачі вирішили оприлюднити інформацію після того, як у лютому в столиці Колумбії Боготі було затримано одного з ключових офіцерів Дениса Алімова, який займався організацією вбивств і викрадень за кордоном. Алімов очікує на екстрадицію в США за запитом федеральних прокурорів у Нью-Йорку і обвинувачується в організації замаху на двох «критиків путінського режиму», які виїхали з РФ.

Як сказано в розслідуванні, Центр 795 з’явився після початку повномасштабної війни, у грудні 2022 року, і до червня 2023-го був майже повністю укомплектований. Журналісти пояснюють, що Центр 795 створювали як альтернативний в/ч 29155 (відома отруєнням Скрипалів і диверсіями за кордоном) підрозділ із «суперсекретними завданнями», а його голова відповідає безпосередньо перед начальником генштабу країни-агресора Валерієм Герасимовим або заступником міністра оборони.

За даними The Insider, Центр 795 базується на території навчального центру концерну Калашников, який належить до Ростехнологій Сергія Чемезова — друга і товариша по службі в КДБ російського диктатора Путіна. У фінансуванні проєкту також бере участь олігарх і співвласник Калашникова Андрій Бокарєв, який раніше потрапив під міжнародні санкції. Останній «відкочує» частину отриманих грошей на «особливі державні потреби», а в обмін отримує унікальний доступ до держконтрактів, як раніше це робив Євгеній Пригожин. При цьому журналісти звертають увагу, що контракти на постачання харчування для міноборони РФ після вбивства Пригожина перейшли до людини, пов’язаної з Бокарєвим, і він же отримав маєток колишнього ватажка ПВК Вагнер у Геленджику.

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Розслідувачі з’ясували, що в Центрі 795 служить близько 500 офіцерів, розділених на три управління: розвідувальне, штурмове і бойового забезпечення.

Розвідувальне управління, що складається з дев’яти відділів, займається, зокрема, моніторингом соцмереж, розвідкою за комерційними супутниковими знімками, роботою з агентурними мережами за кордоном, перехопленням сигналів, оптичною розвідкою з дронами Орлан і Елерон. До складу управління також входить снайперський відділ, завдання якого, ймовірно, — проводити адресні ліквідації, пише The Insider.

У штурмове управління входить чотири відділи бойового застосування, до кожного з яких входить чотири автономні ударні групи, і жодна з груп не знає про дії інших. Журналісти припускають, що в підрозділу є можливість «закидання з повітря», судячи з присутності десантників із ФСО (Федеральної служби охорони) і ГРУ РФ.

Управління бойового забезпечення складається з п’яти відділів — бронетанковий, артилерійський, медичний, вибухотехнічний і ППО, а також спеціалізованих відділів, що займаються протитанковими операціями, техобслуговуванням, фортифікацією і логістикою. На озброєнні у них перебувають танки Т-90А і реактивні системи залпового вогню Смерч калібру 300 мм.

Як повідомляє The Insider, Центр 795 отримав право переманювати офіцерів з інших підрозділів армії країни-агресора, ГРУ, ФСБ і ФСО, що вказує на його вищий статус у внутрішньовідомчій ієрархії. Журналісти також виявили у складі центру ветеранів групи Альфа КДБ Білорусі.

За інформацією розслідувачів, заарештований у Колумбії Денис Алімов раніше служив в ОМОНі та спецпідрозділі Альфа ЦСН ФСБ і підтримував особисті стосунки з чеченським диктатором Рамзаном Кадировим. Після переходу до Центру 795 він «продовжив працювати по чеченській темі», а одним із його завдань стало викрадення політичного противника Кремля. Як пише The Insider, йдеться про членів сім'ї Ахмеда Закаєва, глави уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном, який живе в Британії.

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За даними федеральної прокуратури США, для операції проти Закаєва Алімов завербував Дарко Дуровіча, який розмовляє сербохорватською мовою і проживає у США. Він пообіцяв йому приблизно $1,5 млн «за кожну успішно „депортовану“ ціль», а за третю людину в разі успіху запропонував винагороду понад $10 млн.

У розслідуванні сказано, що Центр 795 спроектували як захищений від електронного проникнення, а його співробітники спілкуються за допомогою зашифрованих застосунків для обміну повідомленнями, використовують псевдоніми і розмежований зв’язок. Однак у підрозділі не врахували мовну несумісність власних агентів, пише The Insider.

Алімов говорив російською, а Дурович — сербохорватською. Останній також вільно володіє англійською, але, «мабуть, вимоги знати англійську не було серед умов для найму в найелітнішу команду ГРУ». Для перекладу польових доповідей Дуровича та оперативних інструкцій Алімова вони використовували Google Translate.

«Самі повідомлення передавалися через зашифровані застосунки, які вони вважали безпечними. Але переклад тексту проходив через сервери, що належать американській технологічній компанії, — сервери, які підпадали під дію ордера ФБР на стеження. Маючи судовий ордер, слідчі змогли отримати доступ до журналів цих перекладів безпосередньо від постачальника послуг, читаючи в режимі реального часу вміст усього оперативного листування у відкритому вигляді, навіть попри те, що Алімов і Дурович вважали себе захищеними наскрізним шифруванням», — розповідають розслідувачі.

Зрештою слідчі ФБР змогли стежити за тим, як Дуровіч займався розвідкою в Західній Європі, відстежуючи першу ціль (за даними журналістів, члена сім'ї Закаєвих).

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«Арешт Алімова в аеропорту Ель-Дорадо 24 лютого, судячи з усього, став результатом збігу кількох напрямів розслідування. Колумбійська міграційна влада, діючи за координацією з Інтерполом, затримала його після прибуття рейсом Turkish Airlines зі Стамбула. За словами джерел, знайомих із перебігом розслідування, його поїздку було підготовлено в останній момент: вивчені слідчими документи свідчать, що лише за день до від'їзду він намагався придбати в Росії передплачений одноразовий телефон», — ідеться в матеріалі.

Алімову, окрім обвинувачень у вбивстві та змові з метою викрадення, також висунули обвинувачення в наданні матеріальної підтримки терористичній організації та змові з метою фінансування тероризму. За кожним з основних обвинувачень йому може загрожувати довічне ув’язнення.

«Свого часу підрозділ 29155 був частково скомпрометований, тому що його співробітники використовували свої справжні паспорти, подорожували під власними іменами і залишали цифрові сліди в європейських готельних реєстрах і базах даних авіакомпаній. Центр 795 намагався виправити ці недоліки за допомогою корпоративного маскування і поділу на автономні підрозділи. Але все це протрималося недовго через низку інших помилок — однією з яких було використання Google Translate», — підбиває підсумок The Insider.