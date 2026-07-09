США оголосили про нові удари по Ірану через атаку на судна в Ормузькій протоці

США покладають на Іран відповідальність за нещодавні «необґрунтовані атаки» на комерційні судна (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про початок нової серії ударів по території Ірану за наказом президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в заяві CENTCOM, оприлюдненій в соцмережі X.



У командуванні зазначили, що операція має на меті послабити спроможність Ірану загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці.

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«За наказом головнокомандувача сили Центрального командування США розпочали додаткові удари по Ірану, щоб ще більше знизити його здатність загрожувати свободі навігації в Ормузькій протоці», — йдеться у повідомленні.

У CENTCOM наголосили, що США покладають на Іран відповідальність за нещодавні «необґрунтовані атаки» на комерційні судна та цивільні екіпажі, які здійснювали навігацію міжнародним морським шляхом.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що в ніч на 8 липня США завдали ударів по іранських військових об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на цивільне судноплавство в Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трампом та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того самого дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку торговельного судна в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході і пообіцяв, що в разі повторення ударів США відповідь Ірану буде «ще масштабнішою».

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7 липня Іран атакував три комерційні судна безпілотниками та протикорабельними крилатими ракетами. У відповідь США відкликали ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти, а також у ніч проти 8 липня завдали нових ударів по іранських військових об'єктах. За даними Axios, нова операція була в кілька разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.