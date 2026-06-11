США оголосили про нові удари по Ірану: в країні повідомляють про вибухи

Напередодні США завдали ударів по іранських військових об'єктах після інциденту зі збиттям американського гелікоптера (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

Сили Центрального командування США (CENTCOM) оголосили про початок нової хвилі ударів по території Ірану.

Відповідну заяву командування оприлюднило в соцмережі X.



У CENTCOM повідомили, що американські військові розпочали додаткові удари о 17:15 за східним часом США за наказом верховного головнокомандувача.

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«Удари є відповіддю на невиправдану та безперервну агресію Ірану», — йдеться у заяві американського командування.

Тим часом іранські медіа повідомляють про звуки вибухів у кількох районах країни. За попередніми даними, вибухи пролунали поблизу Ормузької протоки, а також у західній частині Тегерана.

Офіційної інформації про масштаби ударів та можливі наслідки наразі немає.

Нагадаємо, напередодні США завдали ударів по іранських військових об'єктах після інциденту зі збиттям американського гелікоптера Apache. У відповідь Іран заявив про атаки ракетами та безпілотниками на американські цілі в регіоні, включно з об'єктами США в Бахрейні. Після цього сторони продовжили обмін ударами, що призвело до різкої ескалації на Близькому Сході.