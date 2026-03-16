Війська Ізраїлю знищили в Тегерані літак, яким користувався аятола Алі Хаменеї — ЦАХАЛ

Дим над Тегераном (Іран) після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency))

Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч проти понеділка, 16 березня, знищили літак, яким користувався верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та інші високопосадовці іранського режиму. Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Зазначається, що ізраїльські військові завдали точного удару та знищили літак в аеропорту Мехрабад у Тегерані.

Алі Хаменеї, інші високопосадовці та військові іранського режиму здійснювали на цьому літаку як внутрішні, так і міжнародні рейси для просування військових закупівель та координації з країнами «осі», пише ЦАХАЛ.

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Як зазначили в Армії оборони Ізраїлю, «був знищений ще один стратегічний актив режиму».

Фото: idfanc.activetrail.biz

15 березня речник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін у коментарі CNN заявив, що Ізраїль планує, що його кампанія проти Ірану триватиме ще щонайменше три тижні.

Канал нагадав, що, за даними ЦАХАЛу, від початку іранської кампанії 28 лютого ізраїльські ВПС здійснили приблизно 400 хвиль ударів у західному та центральному Ірані, зосереджуючись на демонтажі інфраструктури та атаках на оборонні цілі.

Semafor із посиланням на американських чиновників писав, що Ізраїль попередив США, що його запаси перехоплювачів балістичних ракет майже вичерпані на тлі війни з Іраном.

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За даними джерел, Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значна їх кількість була використана під час конфлікту з Іраном влітку 2025 року. Система дальньої протиракетної оборони країни перебуває під серйозним навантаженням через іранські атаки.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

11 березня президент США Дональд Трамп зазначав, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня газета The Wall Street Journal написала, що попри заклики радників припинити спецоперацію, Дональд Трамп планує продовжувати удари по Ірану і його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали "одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу" по військових об'єктах на іранському острові Харг.

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Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран "повністю розгромлений". За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, тому що «умови поки недостатньо хороші».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.