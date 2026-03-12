Ізраїльські війська завдали масованого удару по позиціях та штабах Хезболли в Лівані

Дим після ізраїльських ударів у південних передмістях Бейрута, Ліван, 12 березня 2026 року. (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала масованого удару по інфраструктурі терористичної організації Хезболла по всій території Лівану.

Про це пресслужба ЦАХАЛ повідомила у ніч проти четверга, 12 березня.

Зазначається, що під час операції ізраїльські військові виявили та знищили десятки пускових установок, готових до запуску, а також ліквідували кілька десятків бойовиків Хезболли, які готували удари по території Ізраїлю.

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Крім того, протягом 30 хвилин було уражено 10 терористичних об'єктів у районі Дахіє — південному передмісті Бейрута, зокрема розвідувальні штаби, штаб підрозділу Радван та інші командні центри.

Ізраїльські ВПС за підтримки наземних сил також завдали ударів по понад 20 цілях.

«ЦАХАЛ рішуче діє проти терористичної організації Хезболла у відповідь на рішення цієї терористичної організації навмисно атакувати Ізраїль від імені іранського режиму. ЦАХАЛ не потерпить жодної шкоди жителям Держави Ізраїль», — йдеться у повідомленні.

11 березня Хезболла запустила близько 100 ракет із Лівану — по північних районах Ізраїлю.

За інформацією ізраїльських військових, ракети було запущено з кількох районів Лівану, що спричинило оголошення повітряної тривоги в Хайфі, Галілеї та на Голанських висотах.

Пізніше видання TheTimes of Israel повідомило, що внаслідок масованого ракетного обстрілу Ізраїлю Хезболлою двоє людей — 35-річна жінка і 50-річний чоловік — дістали поранення, і їх доправили в лікарню.

Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію на півдні Лівану 3 березня. У ЦАХАЛ зазначили, що завдають ударів по інфраструктурі угруповання Хезболла, яке «обрало шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму».

8 березня Ізраїль завдав удару по готелю Ramada в Бейруті, унаслідок чого загинуло четверо людей, ще 10 — дістали поранення, повідомляло Associated Press.

У ЦАХАЛ заявили, що метою атаки були ключові командири іранського підрозділу Кудс Корпусу вартових ісламської революції, які перебували в столиці Лівану. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, цей підрозділ займався організацією терористичних атак проти країни.

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9 березня влада Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ завдав авіаударів по столиці Лівану Бейруту.

Раніше ізраїльські військовіповідомляли, що проводитимуть операції проти об'єктів, пов’язаних із фінансовою установою Аль-Кард Аль-Хасан.