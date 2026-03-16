Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану для розширення буферної зони проти Хезболли

Дим піднімається після ізраїльських ударів у Бейруті, Ліван, 14 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала цілеспрямовану наземну операцію на півдні Лівану з метою розширення буферної зони проти угруповання Хезболла.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ зазначив, що ввечері 14 березня ізраїльські військові розпочали рейд у східному секторі південного Лівану, під час якого зіткнулися з кількома бойовиками Хезболли та знищили їх.

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В Ізраїлі кажуть, що операція на півдні Лівану спрямована на розширення «передової оборонної зони».

«Ця операція є частиною заходів зі створення передової оборони, що включають знищення терористичної інфраструктури та ліквідацію терористів, які діють у цьому районі, з метою усунення загроз і створення додаткового рівня безпеки для мешканців півночі», — пояснили військові.

ЦАХАЛ зауважив, що перед тим, як війська увійшли в район, вони здійснили масштабні авіаудари та артилерійський обстріл «для усунення загроз».

Як уточнює The Times of Israel, ЦАХАЛ готується розгорнути більше сил на півдні Лівану та ще більше розширити буферну зону, щоб відштовхнути загрозу Хезболли з кордону.

15 березня агентство Reuters із посиланням на двох ізраїльських чиновників написало, що Ізраїль і Ліван найближчими днями можуть розпочати переговори щодо тривалого припинення вогню, яке передбачатиме роззброєння угруповання Хезболла.

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За словами неназваних чиновників, точні терміни початку переговорів і їхні умови поки що не узгоджені.

Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію на півдні Лівану 3 березня. У ЦАХАЛ зазначили, що завдають ударів по інфраструктурі угруповання Хезболла, яке"обрало шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму".