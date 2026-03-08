ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль завдав понад 3 тисячі ударів по Ірану

Окремо ізраїльська армія повідомила про удари по об'єктах, які називає важливими для ракетних програм Ірану (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку воєнної операції ізраїльські ВПС завдали близько 3400 ударів по цілях на території Ірану та скинули приблизно 7500 боєприпасів.

Про це повідомив речник ЦАХАЛ Ефі Дефрін, передає The New Arab.

За його словами, Ізраїль також «нейтралізував» понад 150 іранських систем протиповітряної оборони. Заяви ЦАХАЛ не супроводжувалися незалежними підтвердженнями зазначених цифр.

Реклама

Окремо ізраїльська армія повідомила про удари по об'єктах, які називає важливими для ракетних програм Ірану. Зокрема, у вихідні ЦАХАЛ заявив про атаку на виробничий комплекс у районі Паршин, де, за версією ізраїльської сторони, були підприємства з випуску вибухових речовин і компонентів для балістичних ракет, а також науково-дослідний центр, пов’язаний із розробкою крилатих ракет.

Крім того, ЦАХАЛ повідомив про удар по великому заводу Корпусу вартових ісламської революції в Шахруді, який, за твердженням Ізраїлю, виробляв «переважну більшість» ракет, що Іран використовував для обстрілів ізраїльської території.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

Реклама:

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.