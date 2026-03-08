Заявлена ціль — іранські командири. Ізраїль завдав удару по готелю в столиці Лівану, є загиблі і постраждалі

8 березня, 07:58
Столиця Лівану Бейрут без електрики після ударів Ізраїлю по угрупованню Хезболла (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)

Столиця Лівану Бейрут без електрики після ударів Ізраїлю по угрупованню Хезболла (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)

У неділю, 8 березня, Ізраїль завдав удару по готелю Ramada у столиці Лівану Бейруті, внаслідок чого загинули четверо людей, ще 10 — дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

У ЦАХАЛ заявили, що ціллю атаки були ключові командири іранського підрозділу Кудс Корпусу вартових ісламської революції, які перебували в столиці Лівану. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, цей підрозділ займався організацією терористичних атак проти країни.

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«Командири Ліванського корпусу сил Кудс причетні до організації терористичних атак проти Держави Ізраїль та її громадян, водночас вони діяли в інтересах Корпусу вартових ісламської революції Ірану», — заявили в ЦАХАЛ.

За інформацією Reuters, у готелі проживали вимушені переселенці, які втекли від війни на півдні Лівану і з південних передмість Бейрута. Після атаки частина людей покинула будівлю через побоювання нових обстрілів.

У вівторок, 3 березня, армія оборони Ізраїлю почала операцію на півдні Лівану.

У ЦАХАЛ зазначили, що завдають ударів по інфраструктурі угруповання Хезболла, яке «обрало шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму».

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Ізраїль Ліван ЦАХАЛ

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