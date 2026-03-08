Столиця Лівану Бейрут без електрики після ударів Ізраїлю по угрупованню Хезболла (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)

У неділю, 8 березня, Ізраїль завдав удару по готелю Ramada у столиці Лівану Бейруті, внаслідок чого загинули четверо людей, ще 10 — дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

У ЦАХАЛ заявили, що ціллю атаки були ключові командири іранського підрозділу Кудс Корпусу вартових ісламської революції, які перебували в столиці Лівану. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, цей підрозділ займався організацією терористичних атак проти країни.

Реклама

«Командири Ліванського корпусу сил Кудс причетні до організації терористичних атак проти Держави Ізраїль та її громадян, водночас вони діяли в інтересах Корпусу вартових ісламської революції Ірану», — заявили в ЦАХАЛ.

За інформацією Reuters, у готелі проживали вимушені переселенці, які втекли від війни на півдні Лівану і з південних передмість Бейрута. Після атаки частина людей покинула будівлю через побоювання нових обстрілів.

У вівторок, 3 березня, армія оборони Ізраїлю почала операцію на півдні Лівану.

У ЦАХАЛ зазначили, що завдають ударів по інфраструктурі угруповання Хезболла, яке «обрало шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму».