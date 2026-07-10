Мерц підтвердив, що Німеччина закупить у США крилаті ракети Tomahawk

Німецька армія (Бундесвер) закупить у США крилаті ракети Tomahawk — їх планують розмістити на території Німеччини.

Про це 10 липня повідомляє видання Hartpunkt з посиланням на заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

Він, зокрема, розповів про домовленість, досягнуту з урядом США під час нещодавнього саміту НАТО в Анкарі, згідно з якою ракети Tomahawk будуть придбані та розміщені в Німеччині.

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«У такий спосіб ми усуваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні й водночас працюватимемо над розробкою власних європейських систем та їх розміщенням у Європі», — сказав канцлер.

Як пише Hartpunkt, раніше з’являлася інформація, що влада Німеччини, можливо, розглядала також можливість закупівлі у США до 400 ракет Tomahawk Block Vb на загальну суму понад 1 млрд євро.

«Окрім закупівлі крилатих ракет Tomahawk, Берліну також необхідно придбати пускові установки типу Typhoon. За даними журналістів, запит на їхнє постачання було надіслано до США ще в липні 2025 року. Американський оборонний концерн Lockheed Martin виробляє модифікацію цієї системи, відому також як Mid-Range Capability Launcher (MRC), що перебуває на озброєнні армії США. Typhoon створено на базі системи вертикального пуску (VLS) Mk 41 у її найбільшій версії, що використовується на кораблях ВМС — система являє собою чотири пускові контейнери, встановлені на напівпричепі», — підсумувало видання.

10 травня газета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Берлін відновлює зусилля з придбання американських крилатих ракет Tomahawk після того, як Пентагон відмовився від планів розгорнути в Німеччині батальйон, оснащений цією зброєю. Це створило прогалину в європейських засобах стримування Росії.

Інфографіка: NV

Раніше видання Bild повідомило, що США розпочали процес виведення близько 5 тисяч своїх військовослужбовців із полігону Графенвер у Німеччині.

У травні 2026 року співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times заявив, що уряд Німеччини розглядає можливість заміни американських далекобійних ракет Tomahawk на українські Фламінго.

У червні видання Politico писало, що Німеччина звертається до Ізраїлю та України щодо потенційної закупівлі дешевих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії.

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7 липня агентство Bloomberg повідомило, що Німеччина узгодила зі США закупівлю далекобійних дозвукових крилатих ракет Tomahawk, щоб усунути небезпечний розрив у бойових спроможностях порівняно з Росією. Однак точна кількість і терміни постачання залишаються невідомими, а Європа паралельно розробляє власні аналоги, писало видання.