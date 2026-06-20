Буданов відмовився від ордена За заслуги перед Польщею після позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Про це він повідомив у суботу, 20 червня, у своєму Telegram.

Буданов заявив, що рішення Навроцького позбавити президента України раніше присудженого ордена Білого Орла є «подарунком для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн».

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Він наголосив, що українці та поляки мають тривалу спільну історію, яка містить як героїчні, так і трагічні сторінки. За його словами, ці події мають бути предметом осмислення, а не політичних маніпуляцій.

«Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам’ять та гідність», — підкреслив Буданов.

На його думку, «цей жест президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні?».

Буданов зазначив, що Україна обов’язково дасть оцінку цій події, але й надалі підтримуватиме відкриті та партнерські відносини із союзниками на засадах рівності та взаємної поваги. Він додав, що Україна продовжує захищати не лише себе, а й усю Європу, зокрема Польщу, сплачуючи за це високу ціну.

За його словами, він не може залишатися осторонь ситуації, коли проти українців «безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті». У зв’язку з цим Буданов оголосив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею, яким його нагородив президент Польщі торік.

Він також висловив упевненість, що його рішення знайде підтримку серед українського суспільства — як серед військових, так і серед цивільних.

Загострення відносин між Україною і Польщею — головне

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

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8 червня речник Кароля Навроцького Рафал Леськевич повідомив, що капітула ордена Білого Орла надала польському президентові свої пропозиції щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди. За словами Леськевича, остаточне рішення Навроцький ухвалить у «відповідний час».

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький у відеозверненні заявив, що позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Тоді ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею на знак протесту.