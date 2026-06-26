«Це ще не пік». Буданов назвав рішення Польщі позбавити Зеленського ордена Білого Орла «страшною помилкою»

Глава Офісу президента України Кирило Буданов розкритикував рішення Польщі про позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла та попередив про ризик подальшого загострення відносин між Києвом і Варшавою.

Про це він сказав під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Коментуючи рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, Буданов назвав цей крок «страшною помилкою».

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«Оцінюю як помилку. При цьому — як страшну помилку. Стародавнє правило: з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення з сусідами завжди викликає проблеми — від політичних до суто економічних», — заявив він.

До того ж глава ОП вважає, що таке рішення свідчить про «незрілість людей, які його ініціювали та підтримали».

«Я оцінюю це як незрілість. Перш за все, незрілість. Я оцінюю це як незрілість людей в Польщі, які підштовхнули, а потім прийняли це рішення. Це дуже дивно і воно не пропрацьоване і не підготовлене. Якщо йти на такі речі, то треба було спочатку хоча б Муссоліні позбавити ордена. Бо виглядає це максимально дивно», — зазначив він.

Крім цього, Буданов заявив, що наразі між Києвом і Варшавою ще не виник конфлікт, однак уже існують серйозні суперечності.

«З Польщею — це класична дипломатична напруга. Це ще не конфлікт. Це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться», — додав він.

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

У відповідь Зеленський порівняв польського президента з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради виборчих рейтингів, та назвав ситуацію «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

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Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Володимир Зеленський не поїхав на конференцію до Гданська, хоча туди прибула більшість лідерів країн ЄС. Українську делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи відсутність Зеленського, Дональд Туск назвав цей крок «жестом деескалації напруги» між двома державами.