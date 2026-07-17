Велика Британія збільшить військову присутність в Естонії до 1200 осіб

Згідно з домовленістю міністрів оборони Естонії та Великої Британії, чисельність британського контингенту збільшиться з 900 до 1200 військовослужбовців

Про це повідомляє ERR.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, чинний контингент збільшиться майже на 300 осіб. Очікується, що навесні 2027 року чисельність британських військових в Естонії зросте до 1200 осіб.

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«Британці додатково розмістять тут засоби для завдання ударів у глибині території; насамперед ідеться про різні типи безпілотників, здатних долати великі відстані», — сказав Певкур.

Для четвертої британської бригади заздалегідь розмістять запас боєприпасів, який, за словами Певкура, допоможе забезпечити оперативність реагування та мобільність підрозділу.

Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс наголосив на тривалій співпраці з Естонією у сфері оборони та заявив, що ці країни мають очолити розвиток обороноздатності Європи.

«Немає сумнівів, що способи ведення війни змінюються, і наша реакція має змінюватися разом із цим. Ми знаємо, що більш мобільний і швидкий підрозділ ефективніший у протистоянні Росії, ніж старі підрозділи. Наш новий підрозділ сформовано спеціально для Естонії», — сказав Джарвіс.

Крім того, країни домовилися, що надалі закуповуватимуть одна в одної технології у сфері оборони.