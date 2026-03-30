ФСБ побачила «шпигуна» в британському дипломаті та повідомила про його висилку з РФ

Федеральна служба безпеки РФ заявила про висилку британського дипломата Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардуса з країни.

Про це повідомляє BBC.

У ФСБ заявили, що другий секретар посольства Великої Британії в Москві Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус позбавлений акредитації. Тепер він «повинен» покинути країну протягом двох тижнів.

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Російські спецслужби стверджують, що дипломат під час отримання дозволу на в'їзд до Росії «навмисно вказав неправдиві дані, чим порушив російське законодавство».

Водночас у ФСБ заявляють, що було виявлено ознаки шпигунства, однак доказів цьому традиційно не навели.

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Британському дипломату «наказано покинути Росію у двотижневий термін», ідеться у прес-релізі.

У МЗС Великої Британії поки не відреагували на заяву ФСБ.

26 березня міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що країна разом із союзниками планує посилити тиск на Росію, зокрема через боротьбу з її тіньовим флотом, щоб обмежити фінансування війни проти України.

25 березня повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив військовим затримувати танкери російського тіньового флоту, щоб обмежити доходи РФ від нафти і фінансування війни проти України.

Британські сили вже готуються до захоплення таких суден, а проти їхніх власників та екіпажів можуть відкривати кримінальні справи за порушення санкцій.

21 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з європейськими країнами працює над законодавчими змінами, які дадуть змогу не тільки зупиняти судна тіньового флоту, а й блокувати їх і конфісковувати нафту.

10 березня 2025 року ФСБ звинуватила двох британських дипломатів у «розвідувально-підривній роботі». Їх змусили покинути РФ протягом двох тижнів.