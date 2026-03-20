Британія дозволила США використовувати свої бази для атак на об'єкти Ірану, що загрожують суднам в Ормузькій протоці

Представник Даунінг-стріт повідомив, що «британські міністри наголосили на необхідності термінової деескалації та швидкого врегулювання конфлікту» (Фото: UK MOD Crown/May Luke/Handout via REUTERS)

Влада Великої Британії погодилася дозволити військовим США використовувати свої бази для завдавання ударів по іранських об'єктах, які загрожують судноплавству в Ормузькій протоці .

Про це 20 березня повідомляє британська медіакорпорація ВВС.

Раніше уряд Кіра Стармера дозволив американським військам використовувати британські бази для операцій, спрямованих на запобігання запуску іранським режимом аятол ракет, що можуть загрожувати британським інтересам або життям людей.

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«Однак на сьогоднішньому засіданні міністри погодилися, що використання США британських баз тепер може бути розширено і включати захист суден в Ормузькій протоці», — пише ВВС.

Однак, як заявила британська влада, офіційний Лондон, як і раніше, не братиме безпосередньої участі в ударах США. За словами чиновників уряду, «принципи, що лежать в основі підходу Великої Британії до війни з Іраном, залишаються незмінними».

Представник Даунінг-стріт повідомив, що «міністри наголосили на необхідності термінової деескалації та швидкого врегулювання конфлікту».

17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки. Водночас він запевнив, що Франція буде готова приєднатися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».

Того ж дня президент Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму і додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

Інфографіка: NV

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла і Німеччина.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її розблокування. Однак згодом розкритикував союзників за відмову в допомозі.

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Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю агентству Reuters заявила, що багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не починати війну проти Ірану. Вона зазначила, що Євросоюз залишається союзником США. Однак останнім часом об'єднання не зовсім розуміє кроки Вашингтона.