Вперше за понад 50 років. Британія розробляє нові балістичні ракети, які планують передати Україні у 2027 році — Bloomberg

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Володимир Зеленський у Києві, 16 липня 2026 року (Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Лондон уклав угоди з кількома оборонними компаніями щодо створення першої за понад пів століття британської балістичної ракети . Проєкт має допомогти Україні у війні проти Росії, а також зменшити залежність Європи від американського озброєння.

Про це у четвер, 16 липня, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними джерел, знайомих із перебігом програми, Міністерство оборони Великої Британії змінило частину технічних вимог, щоб пришвидшити розробку та забезпечити передачу нової зброї Україні вже у 2027 році. У відомстві не стали коментувати можливі зміни характеристик.

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Програма отримала назву Nightfall. Компанії-учасниці мають пройти етап випробувань, після чого зможуть отримати контракти на серійне виробництво ракет. Спочатку укладення попередніх угод планували завершити до березня, однак, за словами джерел, процес затримався приблизно на два місяці.

Очікується, що перші випробувальні запуски можуть розпочатися протягом року, а поставки ракет заплановані на кінець 2027-го. Водночас зазвичай розробка та введення в експлуатацію балістичних ракет займає понад десять років.

Нова система має виконувати одразу кілька завдань: забезпечити Україну додатковими засобами ураження для протидії російській агресії та зміцнити оборонні можливості Європи на тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США у сфері безпеки.

Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну навіть після його відставки та передачі влади Енді Бернему.

«Британський народ стоїть пліч-о-пліч з вами і готовий віддати все, що ми маємо. Незабаром я зійду зі сцени, але ця справа, ваша боротьба та український народ завжди будуть для мене на першому місці, адже ви воюєте за нас усіх», — сказав Стармер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що майбутній прем'єр Енді Бернем також збереже підтримку України, хоча наразі він має обмежений досвід у питаннях зовнішньої політики.

Зазначається, що нова ракета має бути універсальною у використанні: її планують адаптувати для запуску з різних платформ, забезпечити можливість швидкого здійснення кількох пусків поспіль та ефективну роботу в умовах протидії засобам радіоелектронної боротьби. Також систему мають зробити придатною для масового виробництва — із планами випускати до 10 комплексів щомісяця та мінімальними обмеженнями на експорт.

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Остання велика британська програма створення балістичних ракет відбулася у 1970-х роках. Тоді країна модернізувала американські ракети Polaris, створивши систему Chevaline, яку прийняли на озброєння у 1980-х.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що країна використовує досвід війни в Україні для швидшого розвитку оборонних технологій, зокрема через швидке прототипування, інновації та співпрацю з національною промисловістю.

Агенція Reuters 15 липня писала, що європейські оборонні компанії створили консорціум для розробки першого в Європі перехоплювача, здатного знищувати балістичні ракети ще в космосі.