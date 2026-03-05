Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон відправляє винищувачі до Катару, гелікоптери на Кіпр, а військовий корабель — до Середземного моря. Відповідні заходи вжили через атаки Ірану на країни Перської затоки та британську базу на Кіпрі.

Про це Стармер сказав на брифінгу у четвер, 5 березня, повідомляє BBC.

Прем'єр зазначив, що ще до дій Сполучених Штатів та Ізраїлю Британія розгорнула додаткові оборонні засоби на Кіпрі й в Катарі — винищувачі, системи протиповітряної оборони, радари та технології для знищення дронів.

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Стармер повідомив, що британські літаки вже збили кілька БпЛА, один з яких прямував до бази з військовими.

За його словами, Лондон робить все можливе, щоб деескалувати ситуацію. Прем'єр-міністр переконаний, що «врешті-решт це має вирішуватися шляхом переговорів, особливо коли йдеться про ключові питання, такі як ядерні можливості».

Він каже, що Британія відправить до Катару ще чотири винищувачі Typhoon, а на Кіпр 6 березня прибудуть гелікоптери Wildcat із можливостями боротьби з дронами.

Також Стармер зазначив, що корабель HMS Dragon вирушає в Середземне море, а Сполучені Штати отримали дозвіл використовувати британські бази для оборонних операцій.

«Іран випустив дрони й ракети по десяти країнах, які не нападали на нього. Це союзники Великої Британії, де перебувають сотні тисяч британців, а також наші військові. Наш пріоритет номер один — захист наших людей», — додав він.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка отримала назву Рев лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Після серії ударів та вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Вранці 1 березня його загибель підтвердили і іранські державні ЗМІ.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Інфографіка: NV

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі Сполученими Штатами.

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У ніч проти 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. Після цього Греція відправила до Кіпру фрегати і винищувачі F-16.

3 березня ізраїльські та американські ВПС вдарили по будівлі Ради експертів, яка відповідає за обрання нового аятоли.