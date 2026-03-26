«Хочуть закрутити гайки Путіну». У Британії планують посилити тиск на Росію та її тіньовий флот

У Великій Британії разом із союзниками планують посилити тиск на Росію , зокрема через боротьбу з її тіньовим флотом, щоб обмежити фінансування війни проти України.

Про це у четвер, 26 березня, заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, пише Sky News.

Він зазначив, що союзники вже зупинили близько 200 із майже 600 суден тіньового флоту, але Лондон готовий піти далі.

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«Ми також вирішили посилити наші дії, щоб ще більше закрутити гайки [російському диктатору Володимиру] Путіну й обмежити потоки коштів, які підтримують його незаконну війну проти України», — наголосив Гілі.

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Він додав, що обговорить із союзниками додаткові військові та юридичні кроки під час зустрічі країн Об'єднаних експедиційних сил у Фінляндії сьогодні.

Гілі також підкреслив, що попри послаблення деяких санкцій США через зростання цін на нафту, Захід уже зміг скоротити доходи Росії від експорту нафти приблизно на чверть.

«І сьогоднішнє підтвердження прем'єр-міністром того, що ми готові зробити більше, що у нас є юридичні і військові можливості, і що ми обговорили це із союзниками, такими, як країни JEF, із якими він сьогодні зустрічається, є сигналом Путіну, що він не зможе в майбутньому проводити свої незаконні, підсанкційні судна через британські води без ризику того, що ми їх захопимо», — зазначив міністр.

25 березня повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив військовим затримувати танкери російського тіньового флоту, щоб обмежити доходи РФ від нафти й фінансування війни проти України.

Британські сили вже готуються до захоплення таких суден, а проти їхніх власників і екіпажів можуть відкривати кримінальні справи за порушення санкцій.

21 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з європейськими країнами працює над законодавчими змінами, які дозволять не лише зупиняти судна тіньового флоту, а й блокувати їх та конфісковувати нафту.

