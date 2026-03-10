Велика Британія готує другий військовий корабель для розгортання на Кіпрі
Британський корабель відправлять у Середземне море (Фото: UK MOD Crown/May Luke/Handout via REUTERS)
Велика Британія готує другий військовий корабель — десантне судно RFA Lyme Bay до розгортання у східній частині Середземного моря.
Про це у вівторок, 10 березня, пише Sky News, посилаючись на Міністерство оборони Великої Британії.
Там уточнили, що наразі приводять у підвищену готовність десантний корабель RFA Lyme Bay, який у разі потреби може виконувати морські завдання у східній частині Середземного моря.
Представник британського Міноборони зазначив, що це рішення ухвалили в межах запобіжного планування на випадок, якщо судно знадобиться для виконання відповідних операцій у регіоні.
В Sky News наголосили, що RFA Lyme Bay є десантним кораблем, який може використовуватися як авіаційна платформа. Його часто залучають до гуманітарних операцій і місій з ліквідації наслідків стихійних лих, додали там.
Раніше вже було оголошено про підготовку до розгортання есмінця HMS Dragon типу Type 45 на Кіпрі.
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер 5 березня заявив, що Лондон відправить до Катару ще чотири винищувачі Typhoon, на Кіпр — гелікоптери Wildcat для боротьби з дронами, а корабель HMS Dragon — до Середземного моря.
За його словами, ці кроки пов’язані з атаками Ірану на країни Перської затоки та загрозою для британських баз і громадян у регіоні.
У ніч проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував безпілотник. Постраждалих не було, сама база зазнала «незначних пошкоджень». Того самого дня Греція відправила до Кіпру фрегати та винищувачі F-16 Fighting Falcon.
Цьому передував початок спільної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму 28 лютого. В результаті авіаударів по Ірану був ліквідований верховний лідер Ісламської Республіки аятола Алі Хаменеї.
У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії.