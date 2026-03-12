Зеленський заявив, що перші шахеди по Україні запускали іранські оператори, які навчали росіян в «реальній війні»

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші шахеди по Україні запускали іранські оператори, навчаючи росіян. Також він зазначив, що Тегеран допомагав РФ зброєю напередодні вторгнення.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції зі своїм румунським колегою Нікушором Даном в Бухаресті у четвер, 12 березня.

У Зеленського запитали, чи не створить додаткової напруги на кордоні з Україною і чи не виллється в «іранський» фронт розміщення американських військ на румунських базах.

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«Ми знаємо, як запускалися перші шахеди. „Рускіх“ операторів не було. Були оператори іншої країни — країни, звідки приїхали шахеди. Тому що треба було навчати їх, і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити, чи ми не відкриємо іранський фронт — Іран давним-давно є союзником Росії: і за документами, і в реальних діях», — сказав глава держави.

Президент зазначив, що Іран також допомагав РФ зброєю напередодні повномасштабного вторгнення.

Він каже, що розміщення додаткових військ на території Румунії є виключно вибором цієї країни.

«Румунія — член НАТО. Я думаю, будь-які додаткові сили, напевно (я просто не знаю деталей) посилюють країну. Безумовно, тим більше, що це Сполучені Штати Америки, це ж союзники. Ми не є членом НАТО, щоб дискутувати на цю тему більш глибоко», — додав Зеленський.

11 березня стало відомо, що Румунія дала дозвіл на розгортання американських сил і техніки на своїй території для подальшого проведення операції США проти Ірану.

Ще у жовтні 2022 року видання The New York Times писало, що кремлівський режим зіштовхнувся з труднощами у використанні закуплених в Ірану дронів-камікадзе для терористичних атак на цивільну інфраструктуру України. Тому для допомоги російським операторам безпілотників до тимчасово окупованого Криму прибули інструктори з Корпусу вартових ісламської революції.

Тоді ж Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що керівництво Ірану та РФ домовилися про направлення на російську територію радників і інструкторів з використання ударних дронів.