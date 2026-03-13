Талібан звинуватив Пакистан в авіаударах по столиці Афганістану

Люди стоять біля будинку, пошкодженого внаслідок, за твердженням талібів, авіаудару пакистанських військ на околиці Кабула, Афганістан, 13 березня (Фото: REUTERS/Sayed Hassib)

У ніч на п’ятницю, 13 березня, пакистанські військовослужбовці завдали ударів по столиці Афганістану Кабулу та об'єктах поблизу міжнародного аеропорту міста Кандагар на півдні країни.

Про це заявив спікер уряду Талібану Забіхулла Муджахід, повідомляє Aljazeera.

За його словами, військові Пакистану завдали удару по житлових будинках у Кабулі, внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули і ще 15 дістали поранення.

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Представник афганського уряду заявив, що в провінції Кандагар пакистанські військові завдали авіаудару по паливних складах приватної авіакомпанії Kam Air поблизу міжнародного аеропорту Кандагар.

Фото: REUTERS/Sayed Hassib

Видання зазначає, що між Пакистаном і Афганістаном уже третій тиждень тривають активні бойові дії, які загострилися 26 лютого після спроби афганських сил наступати вздовж спільного кордону у відповідь на повітряні атаки урядових військ Пакистану на пакистанський Талібан.

Пакистан стверджує, що не атакує цивільне населення, проте заяви про жертви з обох сторін складно перевірити незалежно, уточнює видання.

Фото: REUTERS/Sayed Hassib

28 лютого бойовики афганського Талібану заявили, що готові до переговорів із Пакистаном після того, як пакистанські сили завдали ударів по Кабулу і низці інших міст Афганістану.

26 лютого Афганістан атакував пакистанські військові позиції вздовж кордону у відповідь на авіаудари Ісламабада.

Раніше Талібан попередив, що дасть «належну і виважену відповідь» на авіаудари, завдані Пакистаном минулими вихідними по таборах бойовиків з угруповання Техрік-є-Талібан Пакистан (ТТП) та Ісламської держави в провінції Хорасан на сході Афганістану.

У відповідь Пакистан завдав повітряних ударів по Кабулу і двох інших афганських провінціях.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив про «відкриту війну» із сусіднім Афганістаном. Він зазначив, що його країна «вичерпала терпіння».