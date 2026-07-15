Голова МЗС Болгарії розповіла, чому ця країна вийшла з Коаліції охочих

Веліслава Петрова заявила, що в Болгарії вважають, що дипломатія використовується недостатньо для припинення війни Росії проти України (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова на пресконференції в Києві пояснила, чому ця країна напередодні вийшла з Коаліції охочих .

За словами Петрової, крім продовження підтримки України, необхідно також працювати над ефективними економічними заходами проти Росії та дипломатичним треком, який приведе сторони за стіл переговорів, повідомило РБК-Україна.

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«Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо», — заявила голова болгарського зовнішньополітичного відомства.

Вона додала, що Болгарія підтримуватиме всі дипломатичні зусилля та санкційну політику ЄС.

Також Петрова запевнила, що, Болгарія і надалі робитиме свій внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими.

«Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо», — сказала міністерка.

Також вона привітала оголошену 15 липня співпрацю України з ЄС у сфері виробництва безпілотників.

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«Це напрям, до якого ми маємо дуже великий інтерес і який хотіли б розвивати також у двосторонньому форматі. Але якщо відповідна європейська рамка вже існує, ми можемо рухатися далі саме в її межах», — додала вона.

Вихід Болгарії з Коаліції охочих

14 липня премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна більше не входитиме до складу Коаліції охочих, яка підтримує Україну.

«Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації», — заявив журналістам Радев, який неодноразово критикував надання військової допомоги Україні.

З моменту вступу на посаду у травні Радев призупинив надання військової допомоги Україні, хоча й не зупинив продаж зброї Києву. Як зазначає Bloomberg, Болгарія є одним із найбільших у ЄС виробників боєприпасів радянського зразка, які мали вирішальне значення для України на початкових етапах війни. Радев також виступив проти введення санкцій ЄС щодо російського патріарха Кирила і нафтового магната Вагіта Алекперова, засновника ПАТ Лукойл.

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13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії в Парижі погодилися створити інтегровану коаліцію антибалістичного захисту разом з Україною.

В документі йдеться, що ця оборона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, зокрема суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані в майбутньому країнами-учасницями.