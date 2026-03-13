Аварія літака KC-135: США підтвердили, що в Іраку загинули шестеро американських військових (оновлено)

У четвер, 12 березня, на заході Іраку розбився літак-заправник KC-135. Загинули всі шість американських військовослужбовців, які були на борту.

Оновлено о 16:29. Агентство AP із посиланням на армію США уточнило, що всі шестеро людей на борту літака загинули.

Раніше The Guardian з посиланням на Центральне командування США повідомляло про чотирьох загиблих військових.

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Деталі трагедії ще розслідують, проте влада вже заявила, що катастрофа не була спричинена ворожим або дружнім вогнем.

Особи загиблих членів екіпажу не розголошують, заявило Центральне командування США.

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У четвер, 12 березня, на заході Іраку розбився американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker, який підтримував операцію армії США в Ірані.

2 березня в Центральному командуванні США повідомили про втрату трьох винищувачів F-15E Strike Eagles, які мали підтримувати операцію Епічна лють проти Ірану. За словами військових, винищувачі були вражені «дружнім вогнем» кувейтської протиповітряної оборони. Усі шість членів екіпажу встигли катапультуватися і перебувають у стабільному стані.

Раніше CNN повідомив, що винищувач, імовірно F-15, зазнав аварії в Кувейті. Літак розбився недалеко від американської бази.