«Два основні сценарії». Зеленський розповів, до чого може готуватися Кремль, блокуючи в Росії Telegram

Блокування месенджера Telegram у країні-агресорці Росії може бути пов’язане із підготовкою до прийняття Кремлем непопулярних рішень. Це, зокрема, закінчення війни або, навпаки, ескалація та посилення мобілізації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або, навпаки, ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург», — вказав Зеленський.

Реклама

Український лідер додав, що жителів тих великих російських міст, яких Кремль намагався не залучати до війни проти України, мобілізація більше не омине.

«Інша версія — не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватись до того чи іншого закінчення війни. Вони своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них достатньо високий — я думаю, десь 20−25%. На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну», — запевнив президент.

Ще, вказав Зеленський, частина російського суспільства негативно поставиться до ескалації війни.

«На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав [російський диктатор Володимир] Путін», — констатував український лідер.

Читайте також: Політолог назвав імовірною причиною відключення інтеренту в Росії підготовку до відправки строковиків на фронт

Тим часом російське видання Агентство повідомляє, що станом на 10 квітня блокування Telegram у Росії майже досягло 100%.

Рівень аномалій, що свідчать про ознаки блокування месенджера на ранок п’ятниці, досяг 95%, свідчать дані міжнародного дослідницького проекту OONI.

Видання зазначає, що це максимальна частка аномалій за весь час від початку нових обмежень роботи месенджера в Росії — і зараз блокується вже сильніше, ніж WhatsApp і Signal.