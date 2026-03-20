«Москва робила те саме». Сибіга заявив, що блокування Іраном Ормузької протоки нагадує дії РФ у Чорному морі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що для України спроби Ірану заблокувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці видаються болісно знайомими, оскільки РФ намагалася зробити те саме у Чорному морі.

Про це глава МЗС повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

«У 2022 році Росія робила те саме у Чорному морі: заблокувала морську торгівлю, намагаючись задушити економіку України та досягти своїх політичних і військових цілей. Тоді Україна знайшла рішення. Ми відновили свободу судноплавства в Чорному морі власними силами, не піддаючись на ультиматуми держави-терориста», — сказав Сибіга.

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Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що це ще одна сфера, у якій Україна володіє унікальним досвідом, знаннями та технологічною перевагою, яких не має жодна інша країна.

Він каже, що Київ підтримує всі міжнародні зусилля щодо відновлення свободи судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці.

«Як країна, що постраждала від подібного терору, ми вимагаємо дотримання основоположних принципів Конвенції ООН з морського права. Крім того, у безпосередніх інтересах України — якнайшвидша стабілізація глобальних ринків. Наша позиція чітка: терору необхідно протиставити рішучі дії», — додав міністр закордонних справ.

14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Спершу Велика Британія, Німеччина та Франція відмовили Трампу у відправці кораблів до Ормузької протоки. Однак 19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія оприлюднили спільну заяву, в якій висловили «готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через [Ормузьку] протоку».

Водночас Італія, Німеччина та Франція уточнили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

20 березня президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову залучити МЗС України та військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки.

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Того ж дня стало відомо, що влада Великої Британії погодилася дозволити військовим США використовувати свої бази для завдавання ударів по іранських об'єктах, які загрожують судноплавству в Ормузькій протоці.