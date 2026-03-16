«Хотіли б знати заздалегідь». Трамп пригрозив відкласти зустріч із Сі, якщо Пекін не допоможе в Ормузькій протоці

Трамп і Сі розмовляють, виходячи після двосторонньої зустрічі в міжнародному аеропорту Кімхе, Пусан, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп може відкласти саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном, запланований на кінець цього місяця, якщо Пекін не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Financial Times.

Американський лідер повідомив, що очікує на допомогу Китаю в розблокуванні протоки перед своєю поїздкою до Пекіна на саміт із Сі Цзіньпіном.

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«Я думаю, що Китай теж має допомогти», — наголосив Трамп, вказавши, що країна отримує 90% нафти саме через цю протоку.

«Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Це [два тижні] досить довго», — сказав президент США.

Він зазначив, що його поїздка до Китаю може бути відкладена.

«Ми можемо відкласти поїздку», — сказав Трамп, не уточнивши, на який саме термін.

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У лютому агентство Reuters повідомляло з посиланням на Білий дім, що Трамп відвідає Китай з 31 березня по 2 квітня.

У неділю, 15 березня, у Парижі торгові представники США та Китаю розпочали зустріч з метою розробки плану для саміту лідерів.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти і скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт і ОАЕ, з Оманською затокою і Аравійським морем.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. При цьому Трамп не уточнив, про які саме країни йдеться.

Він також заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в протоці.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.